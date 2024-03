Kompromitujący mecz Chelsea. Pochettino jest wściekły

Mauricio Pochettino nie krył swojej złości po remisie Chelsea z Burnley podczas, gdy The Blues przez znaczną część spotkania grali z przewagą jednego zawodnika. Londyńczycy ponownie w tym sezonie zawiedli.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea tylko zremisowała z Burnley

The Blues grali z przewagą jednego zawodnika

Burnley strzeliło dwie bramki

Pochettino skomentował kompromitujący występ Chelsea

Chelsea była zdecydowanym faworytem meczu z Burnley. Szanse The Blues na wygraną wzrosły jeszcze bardziej, gdy w pierwszej odsłonie czerwoną kartkę zobaczył Assignon. Zespół Pochettino przez ponad połowę spotkania grał z przewagą jednego zawodnika, ale mimo to jedynie zremisował.

Burnley ku zdziwieniu wszystkich zdołało wbić Chelsea w drugiej odsłonie gry aż dwie bramki mimo straty jednego zawodnika. The Blues są obecnie na jedenastym miejscu w tabeli, natomiast Burnley znajduje się w strefie spadkowej.

– Przykro mi. Nie pokazaliśmy odpowiednich umiejętności, energii, głodu, nic. Dlatego jestem tak zdenerwowany i zawiedziony. Trudno zaakceptować fakt, że nie wygraliśmy tego meczu, ponieważ było to spotkanie, który trzeba było wygrać. To nie jest wina graczy, to wina wszystkich – stwierdził Pochettino.

