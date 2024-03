dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso poinformował, że zostaje w Bayerze

Hiszpan odrzucił tym samym oferty Bayernu i Liverpoolu

Szkoleniowiec chce w przyszłości przejąć Real Madryt

Xabi Alonso chce zostać trenerem Realu Madryt

Xabi Alonso położył kres spekulacjom na temat swojej przyszłości, ogłaszając chęć pozostania w Bayerze Leverkusen. Hiszpan ogłosił swoją decyzję mimo, że takie kluby jak Liverpool czy Bayern Monachium chciały go zatrudnić latem. Alonso wyjaśnił jednak, że chce kontynuować swoją karierę jako trener w Leverkusen.

Podczas, gdy Xabi Alonso przygotowuje się do długiego pobytu w Bayerze Leverkusen, nowy raport AS sugeruje, że jest to część planu Hiszpana na dołączenie do Realu Madryt w 2026 roku.

Alonso zdaje sobie sprawę, że wyczucie czasu ma kluczowe znaczenie. Zbliżające się zakończenie kontraktu Carlo Ancelottiego z Realem Madryt w 2026 roku stwarza dla niego szansę, by podjąć pracę w drużynie Królewskich.

Zobacz również: Borussia Dortmund zmieni trenera? Na celowniku angielski szkoleniowiec