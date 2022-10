Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Lage

Dwa miesiące po starcie Premier League, pracę stracił trzeci szkoleniowiec. Z posadą trenera Wolverhampton pożegnał się Bruno Lage.

Należy spodziewać się komunikatu Wolverhampton

Bruno Lage został bowiem zwolniony z funkcji pierwszego trenera

Angielski klub nie poinformował jeszcze o tym oficjalnie, ale to kwestia czasu

Wolverhampton zmienia szkoleniowca

Premier League wróciła po wrześniowej przerwie na mecze reprezentacji. To znakomita wiadomość dla fanów tej ligi. Szczęśliwy z tego powodu nie był jednak prawdopodobnie Bruno Lage. Jego Wolverhampton miało bowiem na swoim koncie tylko 6 punktów, a do zdobycia było aż 21.

Od portugalskiego trenera nikt nie oczekiwał bycia w czołówce tabeli, chociaż w minionej kampanii Wilki prawie do samego końca miały szansę na awans do europejskich pucharów. O tych aktualnie nie ma mowy, ponieważ Wolverhampton znajduje się w strefie spadkowej. Sytuacji nie poprawił ani trochę przegrany sobotni mecz z West Hamem (0:2).

Brak punktów w konfrontacji z londyńczykami sprawił, że Wolverhampton skończyła się cierpliwość do trenera. Bruno Lage i jego sztab zostali poinformowani, że kończą pracę na Molineux Stadium, poinformował Fabrizio Romano. Komunikat angielskiego klubu to jedynie formalność. Lage to trzeci szkoleniowiec, który stracił pracę w tym sezonie Premier League. Jako pierwszy z posadą w Fulham pożegnał się Scott Parker. Później Chelsea zakończyła współpracę z Thomasem Tuchelem.

