Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Przedstawiciele INEOS spotkali się z dyrektorami Manchesteru United

Transakcja przejęcia 25% udziałów ma zostać sfinalizowana przed świętami

Sir Jim Ratcliffe i INEOS będą odpowiadać za kwestie sportowe w klubie

Kibice Manchesteru United dostaną pod choinkę nowego właściciela

Manchester United po 18 latach przestanie być wyłączną własnością amerykańskiej rodziny Glazerów. Rozmowy w sprawie przejęcia mniejszościowego pakietu akcji przez INEOS oraz Sir Jima Ratcliffe’a znacząco przyśpieszyły. Wczoraj odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli brytyjskiej firmy z dyrektorami “Czerwonych Diabłów”. Według informacji Davida Ornsteina za 25% udziałów w klubie Ratcliffe zapłaci ponad miliard funtów.

Angielski klub czeka gruntowna przebudowa w pionie sportowym. Anglik zamierza wrócić do podstaw, jeśli chodzi o politykę transferową. Filozofia ma się opierać na sprowadzaniu utalentowanych młodych Brytyjczyków, tak jak miało to miejsca za rządów Sir Alexa Fergusona. Zmiany mają dotknąć również infrastruktury. Nowy właściciel ma zainwestować sporą kwotę w przebudowę Old Trafford.

Manchester nie będzie jedynym klubem, który znajdzie się w portfolio grupy INEOS. Brytyjskie przedsiębiorstwo jest właścicielem francuskiej Nicei oraz szwajcarskiego FC Lausanne Sport. Poza inwestycjami w kluby piłkarskie Ratcliffe posiada także zespół kolarski o nazwie Team INEOS.