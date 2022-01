fot. PressFocus Na zdjęciu: Divock Origi

Juergen Klopp według relacji Fabrizio Romano ma plan, aby zatrzymać Divocka Origiego w Liverpoolu. Dziennikarz przekazał informacje w sprawie piłkarza za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nie brakuje chętnych na pozyskanie Divocka Origiego

Ostatnio pojawiały się informacje, że Belga chcą mieć u siebie kluby z Niemiec lub Włoch

Juergen Klopp chciałby zatrzymać piłkarza w klubie przynajmniej do lata

Klopp nie chce osłabiać Liverpoolu

Juergen Klopp ma świadomość tego, że Origi ma kontrakt ważny tylko do końca trwającego sezonu. Niemiec wierzy jednak cały czas, że reprezentant Belgii przedłuży umowę z klubem z Anfield Road.

Origi trafił do Liverpoolu w 2014 roku z Lille. Kosztował wówczas ponad 12 milionów euro. Będąc zawodnikiem The Reds, belgijski piłkarz był też na wypożyczeniu do Wolfsburga. Ostatnio nie brakowało natomiast doniesień o zainteresowaniu 26-latkiem ze strony klubów z Niemiec i Włoch.

Romano, przekonuje jednak, że władze Liverpoolu nie chcą rozstawać się z piłkarzem. Menedżer angielskiej ekipy poprosił już zawodnika o to, aby został do końca umowy. Jednocześnie Klopp ma nadzieję, że w najbliższych miesiącach uda mu się przekonać zawodnika do podpisania nowego kontraktu.

Belg w tej kampanii wystąpił łącznie w 10 spotkaniach. Strzelił w nich pięć goli. Ponadto zaliczył dwie asysty. Zawodnik aktualnie jest wyłączony z gry z powodu kontuzji mięśniowej.

Liverpoolu w niedzielę zmierzy się w ramach Pucharu Anglii z Shrewsbury Town. Tymczasem najbliższe spotkanie w Premier League ekipa z Anfield Road rozegra w przyszłym tygodniu przeciwko Brentford.

