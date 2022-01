Pressfocus Na zdjęciu: Arnaut Danjuma

Liverpool wstrzyma się z dokonywaniem transferów do lata. Wówczas na Anfield Road sprowadzony ma zostać nowy pomocnik i skrzydłowy.

Zimowe okno transferowe nie będzie pracowite dla Liverpoolu

Klub bardziej aktywny ma być dopiero latem

Wówczas do drużyny Juergena Kloppa ma trafić dwóch nowy zawodników

Liverpool zimą bez wzmocnień

W tabeli Premier League Liverpool zajmuje trzecie miejsce. The Reds przy jednym zaległym pojedynku, tracą do liderującego Manchesteru City 11 oczek. Taki dystans punktowy oznacza, że drużynie Juergena Kloppa trudno będzie wygrać mistrzostwo Anglii. Mimo tego na Anfield Road nie zamierzają wykonywać nerwowych ruchów.

Liverpool uznał, że nie ma konieczności wzmocnienia drużyny zimą. The Reds zachowują jednak czujność. Gdyby któryś z liderów doznał poważnej kontuzji, działacze ruszą na zakupy i zakontraktują odpowiedniego zastępcę. Z poważniejszymi ruchami trzeba poczekać do lata.

Pion sportowy Liverpoolu na dwa konkretne cele na letnie okno transferowe. Pierwszy to sprowadzenie skrzydłowego i to nie byle jakiego. The Reds chcą sprowadzić piłkarza Villarrealu. Arnaut Danjuma do La Ligi przeniósł się pół roku temu z Bournemouth. Był to świetny ruch, gdyż Holender strzelił już dziewięć goli oraz zaliczył trzy asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro. W umowie 24-latka jest jednak klauzula odstępnego w wysokości 75 mln euro.

Na liście życzeń Liverpoolu widnieje także środkowy pomocnik. Jest nim Aurelien Tchouameni z Monaco. Francuz reprezentuje barwy tego klubu od dwóch lat. W tym czasie rozegrał 73 mecze. Strzelił w nich pięć goli oraz zaliczył cztery asysty. The Reds będą musieli mocno napracować się przy jego pozyskaniu. Konkurentem w walce o 21-latka jest między innymi Manchester United. Wycena Francuza na Transfermarkcie to 40 milionów euro.

