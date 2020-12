Klopp podeskscytowany powrotem piłkarza. “Jest wybitny”

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp nie kryje zadowolenia z powrotu Alexa Oxlade’a-Chamberlaina do zdrowia. Reprezentant Angliii z powodu poważnej kontuzji kolana nie rozegrał w tym sezonie jeszcze ani jednego spotkania, ale jest szansa, że pojawi się na murawie podczas niedzielnego spotkania z Fulham.

27-latek nabawił się urazu podczas przygotowań do obecnego sezonu i nie był w stanie pomóc The Reds w pierwszej części rozgrywek. Dla Oxlade’a-Chamberlaina była to druga poważniejsza kontuzja kolana w karierze. Pierwsza wykluczyła go z występów nad ponad rok. Piłkarz po powrocie do gry był krytykowany za swoją dyspozycję, ale w jego obronie wtedy i teraz stanął Klopp.

– Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego rodzaju dyskusji. Musisz być raz w życiu kontuzjowany, aby zrozumieć, jak trudno jest odnaleźć się po tym wszystkim. To całkowicie naturalne i normalne – powiedział Klopp, cytowany przez Sky Sports. – Bycie porównywanym po powrocie po kontuzji do najlepszego momentu w karierze to naprawdę głupia rzecz. “Oh, on nie jest już taki dobry”, nie ma to czasu – dodał.

– Ox jest wybitnym zawodnikiem, zawsze nim był i zawsze będzie. Podczas treningów, w których Ox wziął do tej pory, od razu było widać jakość. Natychmiast. On robi różnicę, po prostu to widzisz to – kontynuował niemiecki szkoleniowiec. – Czy on zawsze grał doskonale? Nie. Ale miał naprawdę kilka dobrych spotkań, w których bardzo nam pomógł. Im dłużej będzie mógł pozostać bez kontuzji, tym będzie lepiej – dodał.

Oxlade-Chamberlain zawodnikiem Liverpoolu jest od 2017 roku. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 87 spotkań, zdobywając 13 bramek i dokładając do tego 10 asyst.