Juergen Klopp według medialnych doniesień w trakcie weekendu miał być gotowy na to, aby odejść z Liverpoolu FC po trudnym okresie w klubie. Niemiec w zdecydowanym tonie zdementował jednak tego typu głosy, dając do zrozumienia, że nie potrzebuje przerwy od pracy.

Juergen Klopp według informacji angielskich dziennikarzy miał być bliski podjęcia decyzji o rezygnacji z funkcji menedżera The Reds. Doniesienia w tej sprawie szybko się rozniosły. Plotki doprowadziły do tego, że część kibiców Liverpoolu rozwiesiła transparent z hasłami wspierającymi opiekuna mistrzów Anglii. Inni kibice mentalnie podbudowywali 53-latka na łamach mediów społecznościowych.

Klopp z kolei odniósł się do medialnych spekulacji w trakcie konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z RB Lipsk. – Słyszałem o obu sprawach (plotkach o zwolnieniu i transparencie – przyp. red.]. Baner jest oczywiście ładny, ale nie był potrzebny. W tej chwili nie potrzebuję specjalnego wsparcia, ale doceniam to, co zostało zrobione – mówił menedżer The Reds.

Klopp jednak wyjaśnił, że pomimo niedawnych wyników i smutnej wiadomości o śmierci matki Elisabeth, nadal jest w pełni oddany wyzwaniu, jakim jest przywrócenie Liverpoolu na właściwe tory.

– Ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, jest rozmowa o sprawach prywatnych na konferencji prasowej, ale wszyscy wiedzą, że mieliśmy ciężki czas – przekonywał Niemiec.

– Pracuję jako trener od 20 lat i potrafię oddzielić sprawy prywatne, od zawodowych. Mogę się wyłączyć. Nie noszę ze sobą rzeczy. Jeśli jestem w miejscu pracy, to skupiam się na niej – zaznaczył Klopp.

The Reds pierwszy mecz w ramach 1/8 finału elitarnych rozgrywek rozegrają w Budapeszcie we wtorkowy wieczór (16 lutego 2021 roku). Mecz ma się zacząć o godzinie 21:00.



