Kim jest Nicolas Jackson i czy Chelsea w ogóle zna odpowiedź na to pytanie?

W meczu Pucharu Anglii z Aston Villą zdarzyło się coś niesamowitego. Nie, nie chodzi o samą wygraną Chelsea, ani nawet o styl. Otóż Nicolas Jackson strzelił gola po uderzeniu piłki głową. Wcześniej grając na najwyższym poziomie zdarzyło mu się to tylko w przedsezonowym sparingu. Ale nie tylko ta statystyka może świadczyć o tym, że do nowego klubu nie pasuje.

IMAGO/Graham Wilson/Action Plus Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Czy Jackson pasuje do stylu gry drużyny Mauricio Pochettino?

Jakiego napastnika kupiła latem Chelsea?

Czego potrzebuje od swojej drużyny napastnik?

Do jakich napastników porównują go statystyki?

Jackson nie pasuje do Chelsea?

Czy istnieje alternatywna rzeczywistość w której Nicolas Jackson jest teraz gwiazdą Premier League? Nie, nie w barwach Chelsea. Za to rośnie tam, gdzie miał trafić w pierwszej kolejności. Przecież był już na testach medycznych w Bournemouth, chciano go również w Wolverhampton. I pewnie grając w zespołach bazujących na fazach przejściowych mógłby bardziej korzystać ze swojego naturalnego talentu. Senegalczyk jest bowiem piekielnie szybki.

Futbol dynamicznie się zmienia, ale wymiary boiska pozostają takie samo. Wszystkim chodzi o jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni: zabranie jej rywalowi pod własną bramką, zyskanie jej pod tą przeciwnika. Trendy prowadzące do osiągnięcia kontroli nad długością i szerokością murawy są różne, dotyczą systemów, ale też coraz częściej ról poszczególnych piłkarzy. Im lepszy masz zespół, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będziesz dominował w większości spotkań. W tym sezonie Premier League cztery drużyny notują średnie posiadanie piłki na poziomie przynajmniej 60%. Dziesięć lat temu dwa zespoły miały ten wynik powyżej 55%. A do takiego stylu gry potrzebni będą piłkarze zwinni, szybko myślący, operujący na małej przestrzeni, świetni dryblerzy, którym piłka klei się do nogi.

Nicolas Jackson nie jest takim zawodnikiem. W ostatnim meczu z Crystal Palace jego drużyna zaliczyła czwarty najwyższy wynik czasu spędzonego przy piłce w tym sezonie (77%), ale 22-latka było w tym wszystkim… mało. W niemal 80 minut zaliczył ledwie 26 kontaktów z piłką, co jest ledwie dwuprocentowym udziałem w grze Chelsea. Dla porównania, Jean-Philippe Mateta – napastnik gospodarzy – też tyle razy dotykał piłki, ale w jego drużynie „znaczyło” to dwa razy więcej, choć posiadanie Palace wyniosło w meczu mniej niż 23%.

Jego mapa kontaktów z piłką też wiele mówi o tym występie. Zaledwie dwa razy dotykał ją w polu karnym przeciwnika, większość bliżej lewej strony, bo też na skrzydle była jego nominalna pozycja. Zupełnie jakby Mauricio Pochettino dał mu kolejną szansę w tej roli po występie z Aston Villą. Jego zejścia z boku do środka miały być trudniejsze do kontroli dla rywali – tak było w Birmingham – a także sprawiały, że więcej przestrzeni miał grający na lewej obronie Ben Chilwell. Jednak Crystal Palace nie chciało wejść w rolę Aston Villi. Nie otworzyli się, nie zrobili kilkunastu metrów do przodu, nie dali przestrzeni rywalom, za to sami nękali Chelsea kontrami. Jackson cierpiał, podobnie jak Cole Palmer, wyjęty z gry zespołu przez szczelnie ustawioną defensywę Palace. Nic dziwnego, że w pewnym momencie frustrującej pierwszej połowy to ta dwójka wdała się w krótką wymianę zdań o tym, jakie pozycje powinni zajmować.

A gdy w przerwie Pochettino skorygował pozycje zawodników, to lepiej w zespole dominującym – co oczywiste – odnalazł się Palmer. Zaliczył dwie asysty w końcówce, które przełożyły się na zwycięstwo. Jackson już dawno siedział na ławce, jego jedynym wkładem w ofensywę było niecelne uderzenie piłki głową. To po prostu nie był mecz dla Senegalczyka.

W poszukiwaniu przestrzeni

Przeciwko Crystal Palace nie zaliczył żadnego progresywnego prowadzenia piłki – takiego, którym zdobyłby określoną minimalną przestrzeń w kierunku bramki przeciwnika. A przecież za to kupiono go do Chelsea. W poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej jedynie Vinicius Junior był zaangażowany w więcej trafień, które poprzedziły takie właśnie działania. Dzięki nim Senegalczyk zaliczył siedem goli i trzy asysty. To dziesięć z szesnastu wszystkich bramek w których miał bezpośredni udział.

Takich meczów w tym sezonie w Premier League Jackson zaliczył siedem. Chelsea wygrała ledwie dwa z nich – z dołującym Crystal Palace i będącym w strefie spadkowej Burnley. Aż cztery przegrała, co tylko pokazuje, jakim problemem nie tylko dla samego napastnika jest to, że rywale jego drużynie ograniczają przestrzeń. Nie ma też przypadku w tym, że trzy najwyższe wyniki pod względem dystansu przebiegniętego z piłką w kierunku bramki przeciwnika przypadły na pierwsze kolejki sezonu. Rywale jednak szybko odczytali atut, jakim miał u Pochettino stać się Jackson. Jakim był w Villarrealu.

Gdy wykorzysta się narzędzie Opta do porównywania piłkarzy, to wychodzi kolejna prawda o Jacksonie. Jego statystyki – to jak wypada na tle innych napastników w czołowych ligach europejskich – pokazują, że bardziej pasuje do profilu „dziewiątek” klubów grających w sposób bardziej bezpośredni. Crystal Palace, Everton, West Ham United… Nie są to drużyny, które posiadają piłkę przez porównywalny czas do Chelsea w której występuje Senegalczyk. To sprawia, że należy zadać sobie jeszcze inne pytanie: czy w Londynie wiedzieli, jakiego typu napastnika sprowadzają i do czego ma im on służyć.

Wypromowany na siłę?

Po tym, jak transfer Jacksona do Bournemouth nie doszedł do skutku, Quique Setien wyznaczył sobie i drużynie cel. Nie udało się zarobić na Senegalczyku dwudziestu milionów euro? – Jego pozostanie to jak nowy transfer. Ma niesamowity potencjał. Jest zawiedziony brakiem transferu, ale też zachwycony tym, że zostaje z nami na kolejne pół roku. Zamiast dwudziestu, zarobimy na nim czterdzieści milionów – zapowiadał szkoleniowiec tej drużyny.

Gdy Jackson wrócił do formy na początku kwietnia i strzelił dziesięć z trzynastu wszystkich goli, to stało się jasne, że utrzymanie go w klubie będzie niemożliwe. Bournemouth chciało bowiem Villarrealowi zapłacić za potencjał, którego inni mogli nie dostrzec. Następni interesanci mieli wyłożyć większą kwotę już za konkretne liczby.

Villarreal był drużyną z trzecim najwyższym posiadaniem piłki w poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej, lecz gdy zajrzy się w liczby, to można dostrzec, że niekoniecznie była to drużyna świetnie radząca sobie przy piłce. Z dziesięciu meczów o najwyższym udziale w grze wygrała tylko dwa. Z tych najniższych – tylko dwa przegrała, sześciokrotnie zwyciężając.

Przesadą byłoby stwierdzenie, że im dłużej trwał sezon, tym bardziej Villarreal grał pod swojego napastnika, ale wspomniana statystyka o jego grze w porównaniu do Viniciusa Juniora robiła wrażenie. Można ją jednak było interpretować na różne sposoby. Patrzeć na to, że większość goli strzelanych przez Jacksona wynikało z kontr, błędów rywala, przechwytów i prostopadłych zagrań, lub liczyć, że chodzi o talent, który świetnie prowadzi piłkę w kierunku bramki przeciwnika, niezależnie od sytuacji. Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, dzisiejsze problemy Jacksona to bardziej kamyczek do ogródka Chelsea, niż samego napastnika.

Pochettino nie może narzekać. Latem otrzymał jedenastu piłkarzy, których już wystawił w tym sezonie. Ale Chelsea na rynku transferowym od zmiany władzy działa tak, jakby chciała wszystkiego. Nie chodzi tylko o każdy dostępny talent, ale zestaw umiejętności. Jackson jest tego doskonałym przykładem.

Wystarczy spojrzeć na pozycję początkową przy akcjach bramkowych w Chelsea: tylko przeciwko Brighton był w pobliżu pola karnego, gdy zespół odzyskał piłkę w wysokim pressingu. W innych wypadkach – nawet jeśli zespół prowadził atak pozycyjny – Jackson był bliżej linii środka boiska, niż bramki przeciwnika licząc pięć podań od zakończenia akcji strzałem. Wystarczy przypomnieć sobie najbardziej spektakularny moment Jacksona w Premier League – jego pierwszy hat-trick – by zrozumieć, że jeśli rywal gra spektakularnie wysoko ustawioną linią obrony, tym większe szanse, że ten napastnik otrzyma swoje szanse.

Jeden z wielu różnych

Szybki, bezpośredni, bazujący na fazach przejściowych… Ale czy takiego piłkarza potrzebowała Chelsea? Pochettino jeszcze kilka tygodni przed styczniowym oknem transferowym mówił, że jego klub będzie próbował sprowadzić napastnika. Ostatecznie tylko… pozbyto się Armando Broji, ale to wcale nie sprawiło, że zadanie argentyńskiego menedżera stało się łatwiejsze. Mecz z Crystal Palace pokazał, że musi on przekonywać swoich zawodników do zajmowania bardziej zaawansowanych pozycji, grania bardziej ryzykownych podań, by udawało się przebijać przez podwójne zasieki rywali.

Jackson w takim meczu odpowiedzią nie był i może nie być. Nic dziwnego również, że z ławki nie podniósł się Mychajło Mudryk, który również profilem może nie pasować do takiej Chelsea. Atakujący z bardzo szerokiej pozycji – przy linii bocznej – mógłby ograniczać Chilwella. Ryzykujący przy każdej okazji swoim dryblingiem i nie do końca rozumiejący grę pozycyjną, co przyznał Harry Redknapp bazując na rozmowach z Frankiem Lampardem po poprzednim sezonie. Ukrainiec stanowi kolejny odmienny element drużyny wciąż budującej swoją tożsamość.

To też sprawia, że dziś Chelsea daleko do projektu skończonego. Nie można bowiem mówić o czymś trwałym, gdy zbyt wiele części jest po prostu odmiennych od tego, co prezentować ma drużyna. Nawet nie tyle „ma”, ile „musi”, bo rywale za korzystne uznają ustawienie się w niskim pressingu i wykorzystywanie kontr przeciwko obronie z m.in. 39-letnim Thiago Silvą. W takiej drużynie talenty Jacksona są tłumione, nie kultywowane. Może to też tłumaczy sukces Palmera, który od kilku lat wychowywany był w otoczeniu piłkarzy doskonale operujących na małej przestrzeni. Gdy więc 20-latek dostał szansę w Chelsea, to poczuł się w tych okolicznościach idealnie.

Jackson wciąż adaptuje się do nowych sytuacji. – To piłkarz, który lepiej czuje się grając przodem do bramki rywala, niż tyłem – mówił Pochettino. Przesunięcie Jacksona na lewe skrzydło świadczy o tym, że Argentyńczyk wierzy w Senegalczyka. Mógłby przecież postawić na będącego bez formy, ale posiadającego ogromne doświadczenie Raheema Sterlinga. Wspomniany Mudryk mógłby dać przynajmniej kilka przebłysków. A jednak Pochettino wskazywał na to, by Jackson spełniał podwójną rolę – skrzydłowego i napastnika – w systemie pod zespół dominujący posiadanie piłki.

To kolejny przykład tego, jakim eksperymentem stała się Chelsea. Sprowadzająca talenty, by je rzucać na bardzo głęboką wodę oczekiwań, które kolejny sezon pozostają niespełnione. O braku zrównoważenia tego składu już Pochettino kilka razy się wypowiadał, ale o nikim nie musiał mówić tak często, nikogo nie chował pod tak wielkim kloszem jak Jacksona. Gdy ten otrzymywał kolejne niepotrzebne żółte kartki, to opowiadał o nauczaniu Senegalczyka właściwego reagowania na boiskowe niepowodzenia. Gdy nie szło mu na środku ataku, znalazł mu miejsce bliżej lewej strony. Ale wiara to może być za mało dla Jacksona. On może potrzebować nie tylko przekonania trenera, lecz po prostu innej drużyny, innego stylu, innych oczekiwań.