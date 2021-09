Kiedy zobaczmy Cristiano Ronaldo w Manchesterze United?

Doczekaliśmy się już debiutu Lionela Messiego w nowych barwach. Teraz to samo czeka nas z Cristiano Ronaldo. Na wyspach mówiło się, że Portugalczyk prawdopodobnie zagra już w najbliższą sobotę. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Piłkarz zakończy kwarantannę w piątek i do tego czasu nie będzie mógł trenować z Manchesterem United. Według dziennikarzy The Sun, większe szanse na zobaczenie CR7 w czerwonej koszulce będą dopiero we wtorek.

Cristiano Ronaldo przebywa na kwarantannie w Manchesterze

W świetle prawnych wymogów brytyjskiego rządu, piłkarz rozpocznie treningi w drużynowej bazie dopiero od piątku

Z powyższych względów debiut Portugalczyka wciąż jest kwestią otartą i nie ma pewności czy nastąpi już w sobotę

Fani Manchesteru United wyczekują debiutu Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dołączył do Manchesteru United kilka dni przed zamknięciem letniego okienka. Powrót 36-latka na Old Trafford był szeroko komentowany w światowych mediach. Zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcili na to Anglicy. Zawodnik dla Czerwonych Diabłów jest przecież legendą. Portugalczyk stawiał pierwsze kroki w wielkiej piłce właśnie na boiskach Premier League.

Stąd też kwestia debiutu CR7 również jest wielkim wydarzeniem. Koszulki z nazwiskiem zawodnika rozchodzą się w błyskawicznym tempie, z kolei początkowo z wysp dochodziły nas słuchy, że sobotnie starcie Manchesteru United z Newcastle będzie tym, w którym zobaczymy debiut Ronaldo.

Jednak ta kwestia nadal pozostaje sprawą otwartą. W świetle wymogów brytyjskiego rządu, Portugalczyk musi odbyć obowiązkową kwarantannę. Potrwa ona do piątku i do tego czasu 36-latek nie może trenować z resztą drużyny. Dziennikarze The Sun zaczęli się, więc zastanawiać czy Ole Gunnar Solskjaer pozwoli na grę doświadczonemu zawodnikowi bez większych przygotowań.

Patrząc na angielską prasę pojawiają się różne opinie. Niektórzy twierdzą, że Cristiano dostanie zaledwie kilkanaście minut w ligowym meczu, inni zaś mają zupełnie inne zdanie. Większe szanse na ujrzenie legendy United w akcji będą we wtorek, kiedy klub rozpocznie grupowe zmagania Ligi Mistrzów od starcia z Young Boys.

