fot. PressFocus Na zdjęciu: Roy Keane

Manchester City pewnie pokonał Manchester United (4:1) w meczu 28. kolejki Premier League. Po zakończeniu tego starcia suchej nitki na zawodnikach Czerwonych Diabłów nie zostawił Roy Keane, który w przeszłości występował w ekipie z Old Trafford.

Manchester United poniósł w niedzielne popołudnie dotkliwą porażkę z Man City (1:4)

Morale Czerwonych Diabłów spadło zdecydowanie po trzeciej bramce autorstwa Riyada Mahreza

Były piłkarz Man Utd Roy Keane nie szczędził krytyki w kierunku zawodników Red Devils w rozmowie ze Sky Sports

Roy Keane wściekły na zawodników Man Utd

Manchester City wykonał kolejny krok w drodze po upragniony mistrzowski tytuł. Drużyna Josepa Guardioli zaliczyła 22. zwycięstwo w sezonie, legitymując się obecnie bilansem 69 punktów. Tymczasem od strefy zapewniające występy w kolejnej edycji Ligi Mistrzów znów oddalił się Man Utd, który spadł na piąte miejsce.

Wściekły na postawę piłkarzy Man Utd był natomiast Roy Keane, który zwrócił uwagę na to, że piłkarze tej ekipy bardziej koncentrują się na swoim wyglądzie, niż na grze.

– Kto tak naprawdę rządzi w szatni? Przecież ci faceci bardziej skupiają się na tym, jak wyglądają lub jak mają ułożone włosy, albo jakiej mają buty, niż na grze. Prawda jest taka, że pięciu-sześciu zawodników nigdy nie powinno być w tym zespole. Swoje ego powinno zostawiać na boku, gdy występują w Manchesterze United – grzmiał były reprezentant Irlandii w rozmowie ze Sky Sports.

– Nie mam wątpliwości, że w najbliższych dniach piłkarze w mediach społecznościowych opublikują różne komentarze. W każdym razie mnie to nie obchodzi. Najważniejsze jest to, co pokazuje się na boisku – dodał Keane.

Man Utd jest już od trzech meczów bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Czerwone Diabły po raz ostatni szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliły 20 lutego, gdy w pokonanym polu pozostawiły Leeds United (4:2). W następnej kolejce ligowej podopieczni Ralfa Rangnicka zmierzą się na swoim stadionie z Tottenhamem Hotspur. Starcie odbędzie się 12 marca o godzinie 18:30.

