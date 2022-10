PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham wciąż nie wie, czy jego największa gwiazda pozostanie w klubie. Jak donosi Evening Standard, Harry Kane podejmie decyzję na temat swojej przyszłości dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze.

Kontrakt Harry’ego Kane’a z Tottenhamem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Spurs chcą jak najszybciej zapewnić sobie przedłużenie współpracy

Anglik podejmie jednak decyzję dopiero po zakończeniu nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze

Kane jeszcze nie wie, czy chce zostać w Tottenhamie. Decyzja po mundialu

Kwestia przyszłości Harry’ego Kane’a to jedna z najważniejszych dla kibiców Tottenhamu. Kontrakt kapitana Spurs obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że najbliższe letnie okno transferowe byłoby ostatnią szansą dla klubu, by zarobić coś na świetnym napastniku. Rzecz jasna, priorytetem dla londyńczyków jest zapewnienie sobie pozostania 29-latka na Tottenham Hotspur Stadium.

Klub robi zakusy pod negocjacje już od dłuższego czasu. Sam zainteresowany odwleka jednak rozmowy. Chce wiedzieć, czy pod wodzą Antonio Conte może wreszcie liczyć na otwarcie swojego dorobku pucharowego.

Evening Standard przekonuje, że Kane zamierza jeszcze przez jakiś czas potrzymać kibiców w niepewności. Wstrzymał jakiekolwiek rozmowy ze Spurs aż do zakończenia nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze. Finał zaplanowany jest na 18 grudnia.

Kane w tym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 11 bramek i dwie asysty.

