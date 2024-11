Juventus znalazł zastępcę Bremera w Premier League. Tańsza alternatywa

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Andersen wysoko na liście życzeń Juventusu

Juventus odczuwa brak Gleisona Bremera, który doznał poważnej kontuzji – zerwania więzadła krzyżowego przedniego – wykluczającej go z gry na minimum sześć miesięcy. W obliczu osłabionej defensywy Stara Dama aktywnie rozgląda się za tymczasowym zastępstwem. Jak donosi „La Gazzetta dello Sport” oraz „Tuttomercatoweb”, Juventus szczególnie interesuje się Joachimem Andersenem. 27-letni Duńczyk, który od sierpnia reprezentuje barwy Fulham po transferze z Crystal Palace za kwotę 29,5 miliona euro, ma za sobą jedynie siedem występów w bieżącym sezonie.

Zobacz wideo: Juventus chyba upadł na głowę

Dla Juventusu może to być atrakcyjna opcja, biorąc pod uwagę, że Fulham może zgodzić się na wypożyczenie zawodnika, a jego pensja jest niższa w porównaniu do innych rozważanych alternatyw. Andersen to zawodnik dobrze znany w Serie A – grał dla Sampdorii w latach 2017-2019, zanim przeniósł się do Olympique Lyon, a następnie do Crystal Palace i Fulham.

Wybór Duńczyka może okazać się bardziej rozsądny finansowo niż inne dostępne opcje, takie jak Milan Skriniar z Paris Saint-Germain czy Radu Dragusin z Tottenhamu. Juventus rozważa również możliwość sprowadzenia Ardiana Ismajliego z Empoli, jednak Andersen wydaje się bardziej perspektywicznym rozwiązaniem. Dla Bianconerich pozyskanie Andersena byłoby logicznym krokiem w celu stabilizacji defensywy na czas nieobecności Bremera.