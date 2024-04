Liverpool wraz z Arsenalem i Manchesterem City wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Premier League. Na temat tej rywalizacji wypowiedział się menedżer The Reds.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Jurgen Klopp skomentował wyścig o mistrzostwo Anglii

Liverpool aktualnie ma na swoim koncie 71 punktów, zajmując trzecie miejsce w tabeli Premier League. The Reds tracą jednocześnie dwa oczka do prowadzącego Manchesteru City. Do końca sezonu zostało już tylko sześć kolejek. Juergen Klopp wypowiedział się na temat walki o mistrzowski tytuł.

Zobacz też: Klub z Premier League zainteresowany zatrudnieniem Jose Mourinho

– Nie wszystko zależy już od nas. Czy City może wygrać wszystkie pozostałe mecze? Tak. Zdarzało się to dość często. Maja jednak dużo meczów, a przeciwnicy postawią im na pewno trudne warunki – powiedział menedżer Liverpoolu cytowany przez BBC.

Liverpool wygra mistrzostwo Premier League w tym sezonie? Tak 22% Nie 56% Trudno powiedzieć 22% 9 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Trudno powiedzieć

– Nie myślimy o Man City, ale o tym, jak możemy ponownie wygrywać mecze. Mieliśmy mnóstwo okazji, które zmarnowaliśmy, ale lepsze to, niż nie mieć żadnych szans. Jestem całkowicie przekonany, że możemy wrócić na ścieżkę zwycięstw – przekonywał Klopp.

The Reds w ramach 34. kolejki ligi angielskiej zmierzą się na wyjeździe z Fulham. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30 na Craven Cottage. W tym meczu Liverpool powalczy o swoje 22. zwycięstwo w tej kampanii. Do niedzielnej potyczki angielska ekipa podejdzie po odpadnięciu z Ligi Europy. W dwumeczu Liverpool okazał się gorszy od Atalanty w 1/4 finału rozgrywek.

Czytaj więcej: Niespodziewane wieści z Premier League, prezydent Realu chce gwiazdę Arsenalu