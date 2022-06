Juan Mata odchodzi z Manchesteru United

PressFocus Na zdjęciu: Juan Mata

Manchester United oficjalnie poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej o odejściu z klubu Juana Maty. Kontrakt Hiszpana wygasa wraz z końcem czerwca tego roku.

Manchester United potwierdził odejście Juana Maty z klubu

Hiszpan kończy swoją ośmioletnią przygodę na Old Trafford

Mata wywalczył z United cztery trofea

Po ośmiu latach Mata żegna się z Manchesterem United

Juan Mata dołączył do Manchesteru United w styczniu 2014 roku i od tego czasu rozegrał 285 meczów, w których strzelił 51 bramek i zdobył cztery trofea. Po raz ostatni wystąpił w barwach Czerwonych Diabłów 22 maja w ostatnim meczu Premier League tego sezonu przeciwko Crystal Palace.

Hiszpan zanim dołączył do Manchesteru United razem z Chelsea sięgnął po tytuł Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Puchar Anglii. Z reprezentacją Hiszpanii triumfował na mistrzostwach świata w 2010 roku oraz na mistrzostwach Europy w 2012 roku. To sprawiło, że kibice Czerwonych Diabłów byli wielkimi zwolennikami transferu Maty na Old Trafford.

Mata zadebiutował w Manchesterze United 28 stycznia 2014 roku w wygranym meczu przeciwko Cardiff City 2:0. Swoje pierwsze trofeum z Czerwonymi Diabłami wygrał na koniec sezonu 2015/16 sięgając po Puchar Anglii. W sezonie 2016/17 dodał do tego Tarczę Wspólnoty, Puchar Ligi i Ligę Europy, a wszystko to pod kierownictwem Jose Mourinho.

34-letni pomocnik zaliczył ponad 30 występów w każdym z sezonów 2017/18, 2018/19 i 2019/20 i chociaż jego liczby spadły poniżej 20 w ostatnich dwóch kampaniach, pozostał cenionym członkiem drużyny. Nigdy też nie stracił motywacji do gry. Podczas wywiadu w kwietniu 2022 roku sam Mata powiedział: – Nadal mam dużo pasji i dużo woli, aby dalej cieszyć się piłką nożną. To spełnienie marzeń o byciu zawodowym piłkarzem, więc chcę grać jak najwięcej.

Zobacz również: Man Utd rozpoczął negocjacje z Barceloną ws. de Jonga