Mohammed Salah od początku sezonu jest w znakomitej formie. Zdaniem jego klubowego kolegi, Diogo Joty, Egipcjanin prezentuje już poziom Cristiano Ronaldo.

Mohammed Salah od startu sezonu 2021/2022 zachwyca strzelecką dyspozycją

Egipski atakujący ma już na koncie 17 goli w rozgrywkach Premier League i Ligi Mistrzów

Diogo Jota uważa, że Salah prezentuje już poziom Cristiano Ronaldo

Egipski Cristiano Ronaldo

Mohmmed Salah jest obecnie w kapitalnej formie. Egipski napastnik 14 grach Liverpool FC zdążył zdobyć 17 bramek (10 w Premier League i 7 w Lidze Mistrzów). Dzięki jego znakomitej dyspozycji strzeleckiej, The Reds są w czołówce ligi angielski, zapewnili już sobie również awans do 1/8 finału Champions League.

Postawą Salaha zachwyceni są jego klubowi koledzy z Anfield Road. Jeden z nich – Diogo Jota nie ma wątpliwości, że 71-krotny reprezentant Egiptu prezentuje obecnie poziom Cristiano Ronaldo.

Salah bawi się grą

– Oni są równi pod względem poziomu i jakości występów . Można ustawić ich na tych samych standardach, choć oczywiście Ronaldo robi to od dłuższego czasu – przyznaje Jota w rozmowie ze Sky Sports. – Na boisku są niebezpieczni i z każdej pozycji mogą zdobyć bramkę. Dla mnie to bardzo przydatne, bo mogę ich obserwować z bliska i uczyć się.

– Salah to gracz klasy światowej. On bawi się grą, bawi się strzelaniem goli. Dla nas to niezwykle pomocne, bo wiemy, że mammy w drużynie kogoś, kto potrafi zrobić różnicę – dodaje.

Przeczytaj również: Adrian o Salahu: On nigdy nie ma dnia wolnego