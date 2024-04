Josep Guardiola o liderowaniu w Premier League

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo Anglii z Arsenalem i Liverpoolem

Josep Guardiola odniósł się do wątku związanego z prowadzeniem Manchesteru City w tabeli

Aktualnie The Citizens legitymują się bilansem 73 oczek

Josep Guardiola po meczu z Luton Town

Manchester City wrócił na zwycięski w sobotnim meczu ligowym po remisie z Realem Madryt (3:3) w środku tygodnia w Lidze Mistrzów. Obywatele odnieśli 22. zwycięstwo w tej kampanii ligi angielskiej w meczu z Luton Town. Wygrana pozwoliła graczom Josepa Guardioli wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli.

– Jesteśmy na pozycji lidera zaledwie kilka godzin. Nasi rywale zagrają dzisiaj. Jedyne, co możemy zrobić, to wygrać nasze mecze. Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, pogratulujemy przeciwnikom – mówił Jose Guardiola w rozmowie cytowanej przez BBC.

– Wszystko, co musimy zrobić, to wygrywać mecze. Będziemy się starać robić to mecz po meczu – dodał Hiszpan.

Do końca sezonu Man City ma do rozegrania jeszcze tylko pięć spotkań. W następnej kolejce Premier League zespół Guardioli zmierzy się z Brighton & Howe Albion. Zanim jednak będzie to miało miejsce, to mistrzowie Anglii zmierzą się w rewanżu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, a kilka dni później Man City czeka starcie w ramach 1/2 finału Pucharu Anglii z Chelsea.

Czytaj więcej: Obrońca Bayernu Monachium odpowiedział na pytanie dotyczące swojej przyszłości