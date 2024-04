Dayot Upamecano to jeden z tych zawodników, którego przyszłość po sezonie nie jest pewna. Zawodnik wypowiedział się w sprawie w rozmowie z dziennikarzem Kerrym Hau ze Sky Germany.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Cały czas niejasna jest przyszłość Dayota Upamecano

Francuz udzielił lapidarnego komentarza na temat swojej przyszłości w rozmowie z dziennikarzem Kerrym Hau

Aktualne porozumienie zawodnika obowiązuje do 2026 roku

Dayot Upamecano o swojej przyszłości

Dayot Upamecano trafił do Bayernu Monachium w lipcu 2021 roku. Gigant Bundesligi zapłacił za zawodnika ponad 42 miliony euro. Chociaż kontrakt piłkarza obowiązuje do 2026 roku, to nie milkną spekulacje w mediach na temat jego przyszłości. Sam zainteresowany zabrał ostatnio głos w sprawie.

– Moja umowa obowiązuje do 2026 roku. Podkreślam do 2026 roku. Nie mam nic więcej do powiedzenia – rzekł Upamecano w rozmowie z Kerrym Hau ze Sky Germany.

Media w ostatnim czasie łączyły francuskiego defensora z Manchesterem United, Chelsea czy Paris Saint-Germain. Dziennikarz Fabrizio Romano przekonywał z kolei, że przyszłość zawodnika jest uzależniona od nowego trenera Bawarczyków, który latem zastąpi Thomasa Tuchela. Niemiec już wcześniej zapowiedział, że po sezonie żegna się z klubem z Allianz Arena.

Upamecano w tej kampanii wystąpił łącznie w 28 spotkaniach, strzelając w nich jednego gola.

Czytaj więcej: Niespodziewane wieści dotyczące przyszłości Kyliana Mbappe