fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

West Ham United niebawem rozstanie się z Davidem Moyesem

Na szczycie listy życzeń Młotów znajduje się Jose Mourinho

Portugalczyk jest związany kontraktem z AS Romą do połowy 2024 roku

Mourinho wróci do Anglii?

West Ham United wykazywał przed sezonem wysokie ambicje, lecz rzeczywistość okazała się zgoła odmienna. Młoty punktują bardzo słabo i walczą o utrzymanie w Premier League, a nowe nabytki grają zdecydowanie poniżej oczekiwań. Władze londyńczyków w pełni popierali do tej pory Davida Moyesa, lecz cierpliwość w klubie powoli się kończy. Media na Wyspach Brytyjskich są zgodne, że szkocki menedżer niebawem pożegna się z posadą.

Włodarze West Hamu mają już swojego faworyta do zastąpienia Moyesa. Jest nim Jose Mourinho, uważany przez nich za idealnego kandydata. Aby przekonać 60-latka do powrotu do Premier League, Młoty są gotowe przygotować dla niego lukratywną ofertę.

Portugalczyk od lipca 2021 roku opiekuje się AS Romą. Pomimo wciąż obowiązującego kontraktu, jego przyszłość we włoskim klubie stoi pod znakiem zapytania. Celem na obecny sezon jest zajęcie miejsca, które zagwarantuje udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli Mourinho nie zakończy rozgrywek w pierwszej czwórce, najprawdopodobniej rzymianie się z nim rozstaną.

Zobacz również: