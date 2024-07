“Jestem dumny, że mogę tu być”. Nowy nabytek Chelsea o swoim transferze

Renato Veiga w tegorocznym letnim okienku transferowym wzmocnił Chelsea. Portugalczyk ostatnio udzielił wywiadu serwisowi "The Athletic", w którym opowiedział o swojej przeprowadzce do Londynu.

Źródło: The Athletic

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Renato Veiga

Renato Veiga: Nie mogę się doczekać, kiedy dostanę szansę

W tegorocznym letnim okienku transferowym Chelsea postanowiła dokonać przyszłościowego wzmocnienia. Drużynę prowadzoną przez Enzo Mareskę wzmocnił Renato Veiga. 20-letni pomocnik dołączył do „The Blues” prosto z FC Basel za kwotę 14 milionów euro. Londyńczycy ewidentnie wróżą młodzieżowemu reprezentantowi Portugalii świetlaną przyszłość.

Ostatnio Renato Veiga udzielił wywiadu portalowi „The Athletic”. Wychowanek Sportingu Lizbona został zapytany, co skłoniło go do wyboru Chelsea. 20-latek przyznał, że takiemu klubowi jak „The Blues” nie można odmówić. Portugalczyk dodał również, że jest dumny, mogąc reprezentować barwy londyńskiej drużyny.

– Jak można niby powiedzieć nie Chelsea? Dla mnie są największym klubem w Anglii. Mają niezwykle ambitny projekt, nie tylko na teraz, ale i na przyszłość. Natomiast teraz się najbardziej liczy teraźniejszość i jestem wobec tego dumny, że mogę tu być – powiedział Renato Veiga, cytowany przez serwis „Chelsea Poland”.

– Jestem niezwykle wszechstronnym graczem. Nie mogę się doczekać kiedy dostanę szansę zagrania dla klubu. Oglądałem mecze Chelsea w domu, kiedy jeszcze byłem młody i zawsze byłem podekscytowany, oglądając bramki zdobywane przez Drogbę, czy przechwyty N’Golo Kante. Chcę to przeżyć na własnej skórze – dodał Portugalczyk.

