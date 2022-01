Pressfocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Everton prawdopodobnie wkrótce będzie miał nowego trenera. Propozycję pracy dostał Frank Lampard, który jest już po rozmowach z klubem.

Wszystko wskazuje na to, że Frank Lampard wróci na ławkę trenerską w Premier League

Były szkoleniowiec Chelsea dostał propozycję pracy w Evertonie

Anglik spodziewany jest w klubie w przyszłym tygodniu

Lampard podejmuje trudne zadanie

16 stycznia nastąpił moment, którego wyczekiwali fani Evertonu. Wówczas zarząd przekonał właściciela klubu i z funkcji trenera zwolniony został Rafa Benitez. Rządy Hiszpana na Goodison Park trwały około pół roku, ale nikt nie będzie ich dobrze wspominał. Drużyna tego szkoleniowca regularnie zawodziła kibiców.

Everton tuż po rozstaniu z Benitezem, miał bardzo ambitne plany odnośnie jego następcy. Pojawił się informacja, że posadę trenera zaproponowano Jose Mourinho. Ten jednak pozostał wierny Romie. Kadry Belgii postanowił nie porzucać zaś Roberto Martinez, były szkoleniowiec The Toffees.

Dogadany z Evertonem rzekomo był Vitor Pereira. Do zatrudnienia Portugalczyka jednak nie doszło. The Toffees zwrócili się zatem do swojego byłego gracza. Wayne Rooney docenił to, ale postanowił kontynuować pracę z Derby County. Z Evertonem związać ma się jednak inna legenda Premier League.

W czwartek Frank Lampard rozmawiał z działaczami Evertonu po raz drugi. Anglik zrobił na tyle dobre wrażenie, że w klubie zaproponowano mu kontrakt, który były szkoleniowiec Chelsea prawdopodobnie zaakceptuje. Na Goodison Park spodziewają się, że Lampard poprowadzi zespół 5 lutego w Pucharze Anglii przeciwko Brentford.

