Według wczorajszych doniesień mediów, transfer Mateusza Klicha do DC United jest zrealizowany już w 95 procentach. W ostatnich godzinach o sytuacji polskiego pomocnika wypowiedział się szkoleniowiec Leeds United – Jesse Marsch – który chciałby, żeby 32-latek pozostał na Elland Road.

Jesse Marsch bardzo docenia Mateusza Klicha

Polak jest bliski przejścia do DC United (MLS)

Amerykański trener chętnie zatrzymałby 32-latka w swoim zespole

“To jedna z moich ulubionych osobowości”

Transfer Mateusza Klicha do DC United ma być praktycznie przyklepany. Transakcja podobno jest sfinalizowana w 95 procentach i jeżeli nic nie wysypie się na ostatniej prostej, to 41-krotny reprezentant Polski przeniesie się do Major League Soccer. Szkoleniowiec Leeds United Jesse Marsch bardzo ceni sobie 32-letniego pomocnika i pragnie go zatrzymać na dłużej na Elland Road.

Z drugiej strony 49-letni Amerykanin rozumie perspektywę wychowanka Tarnovii Tarnów, który chciałby grać więcej.

– Mateusz Klich to jedna z moich ulubionych osobowości spośród wszystkich zawodników, których kiedykolwiek trenowałem. Nie jestem pewien, czy to już czas na jego odejście. Wiem, że nie zawsze zaczynał od początku, ale często wchodził z ławki rezerwowych. Odkąd jestem trenerem Leeds United, on wystąpił w 25 z 28 meczów – powiedział Jesse Marsch.

– To facet, którego bardzo lubię i ciągle jest ważną częścią naszej drużyny. Myślę, że mieliśmy dobrą rozmowę na temat jego roli w zespole. Wiem, że chciałby grać więcej, rozumiem jego podejście – dodał szkoleniowiec “Pawi”.

Mateusz Klich w 18 spotkaniach trwających rozgrywek strzelił 2 bramki. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez portal “Transfermarkt” na mniej więcej 2 miliony euro.

