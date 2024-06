Jedna na 96 z europejskiej czołówki. Tylko oni nie strzelili gola z dystansu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gary O'Neil

Rodzynek z Premier League

Dwadzieścia w Premier League, dwadzieścia w La Liga, dwadzieścia w Serie A, osiemnaście w Bundeslidze i osiemnaście w Ligue ! – pięć najlepszych lig Europy liczy łącznie 96 drużyn. Prawie wszystkie z nich w sezonie 2023/24 zapisały na swoim koncie przynajmniej jednego gola z dystansu. Prawie wszystkie, a dokładnie 98,96% z nich.

Tylko jedna ekipa nie zdobyła bramki zza 16. metra. Jest nią przedstawiciel Premier League, Wolverhampton Wanderers. Wilki, które zakończyły zmagania na 14. lokacie, nie imponowały skutecznością. A tym bardziej w przypadku strzałów spoza pola karnego. Portal WhoScored.com podaje, że to podopieczni Gary’ego O’Neila zakończyli sezon ligowy bez ani jednego takiego trafienia.

Wolves to jedyna drużyna z pięciu najlepszych rozgrywek Europy, która nie strzeliła gola z dystansu w lidze. Wszystko wskazuje na to, że fatalne statystyki klubu z Molineux w tym aspekcie to efekt sprzedaży gwiazdy. W lecie poprzedniego roku Wolverhampton za 55 milonów euro sprzedało Rubena Nevesa. To właśnie Portugalczyk, który odszedł do Al-Hilal, zapewniał Wilkom trafienia zza szesnastki.

