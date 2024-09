SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

Jamie Vardy negocjuje z Leicester City nowy kontrakt

Leicester City wróciło do Premier League po bardzo krótkiej przerwie, a spory w tym udział miał Jamie Vardy. Przyszłość 37-letniego napastnika poważnie martwi kibiców drużyny Lisów, ponieważ kontrakt weterana obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Tymczasem dobre informacje w tej sprawie dla fanów zespołu The Foxes przekazał Ekrem Konur.

Turecki dziennikarz ujawnił, że Jamie Vardy rozpoczął rozmowy z Leicester City na temat przedłużenia umowy. Znalezienie porozumienia nie powinno być problemem, gdyż obie strony chcą kontynuować współpracę. 26-krotny reprezentant Anglii ma związać się z Lisami na kolejny sezon. Zatem jego kontrakt byłby ważny do 30 czerwca 2026 roku.

Jamie Vardy z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Foxes od lipca 2012 roku, kiedy trafił na King Power Stadium za nieco ponad milion euro z Fleetwood Town. Doświadczonego zawodnika śmiało można nazwać grającą legendą Leicester City. Mierzący 179 centymetrów piłkarz obecnie jest kapitanem zespołu Lisów.

Środkowy napastnik dla Leicester City rozegrał łącznie 469 meczów, zdobył 192 bramki i zaliczył 66 asyst. Mimo zaawansowanego wieku, Jamie Vardy pozostaje skuteczny. 37-letni atakujący strzelił 18 goli na przestrzeni poprzedniej kampanii Championship, a w niedawno rozpoczętym sezonie Premier League już dwukrotnie trafił do siatki rywali.