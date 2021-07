Źródło: The Sun

Chelsea FC tego lata nie rozstanie się z Callumem Hudsonem-Odoim. Angielski zawodnik podjął decyzję, że nie planuje tego lata zmieniać klubu, chcąc przekonać do swoich umiejętności sztab szkoleniowy The Blues.

Callum Hudson-Odoi prawdopodobnie nie zmieni klubu w tym okienku transferowym

Angielski zawodnik chce walczyć o miejsce w składzie Chelsea

21-latek ma umowę ważną z klubem z Londynu do 2024 roku

Hudson-Odoi nie chce się poddać z walki o skład w Chelsea

Chelsea FC od dłuższego czasu nie wie, co poczynić z młodym zawodnikiem. Już jakiś czas temu decycenci klub ze Stamford Bridge chcieli dokonać wymiany piłkarzy z Bayernem Monachium, mając nadzieję, że uda się ściągnąć Kinsgleya Comana na Wyspy Brytyjskie. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku.

Bawarczycy też nie ukrywali, że Hudson-Odoi znajdował się na ich radarze, co sprawiało, że ewentualna transakcja mogła zadowolić obie strony, czyli Bayern i Chelsea. Hudson-Odoi niechętnie jednak podchodzi do pomysłu związanego ze zmianą klubu, mimo że nie potrafi wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie.

Szanse na grę 20-latka w koszulce Chelsea zmalały, gdy do klubu trafił tercet: Hakim Ziyech, Timo Werner i Kai Havertz. Fakt jednak, że z klubu może odejść Marokańczyk, sprawił, że Hudson-Oodi uwierzył, że może przekonać Thomasa Tuchela do tego, aby na niego stawiał.

O ile przyszłość Anglika jest niejasna, to wiadomo, że menedżer The Blues ma plan, aby tego lata do klubu trafił napastnik. Olivier Giroud zasilił ostatnio Milan, a Tammy Abraham nie spełnia oczekiwań, więc Niemiec rozgląda się za wzmocnieniami. Tuchel chciałby mieć w klubie Romeu Lukaku. Inter Mediolan nie chce jednak sprzedać Belga.

Były napastnik Manchesteru United ma za sobą udane Euro 2020, w którego trakcie zdobył cztery bramki w pięciu meczach. Taki stan rzeczy przyczynił się do tego, że Lukaku znalazł się w najlepszej drużynie turnieju, kosztem takich piłkarzy jak między innymi Cristiano Ronaldo, czy Patrik Schick.

