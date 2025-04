Howe przebywa w szpitalu. Nowe informacje ws. stanu zdrowia trenera Newcastle

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Eddie Howe wraca do zdrowia po zdiagnozowaniu zapalenia płuc

Eddie Howe był nieobecny podczas niedzielnego meczu Newcastle – Manchester United. Powodem był fakt, że w piątek (11 kwietnia) trafił do szpitala. Sroki pod wodzą Tindall & Jones poradziły sobie bez pierwszego trenera, pokonując wysoko rywali aż (4:1).

W poniedziałek klub przekazał nowe informacje ws. stanu zdrowia Howe’a. Okazuje się, że u Anglika zdiagnozowano zapalenie płuc. Na całe szczęście 47-latek wraca powoli do zdrowia. Natomiast przy linii bocznej na pewno nie zobaczymy go w najbliższym tygodniu. Z komunikatu The Magpies wynika, że w meczach przeciwko Crystal Palace i Aston Villi drużynę poprowadzą jego asystenci.

“Newcastle United informuje, że Eddie Howe dochodzi do siebie w szpitalu po zdiagnozowaniu zapalenia płuc. Klub przesyła najszczersze życzenia powrotu do zdrowia oraz wsparcie dla Eddiego i jego rodziny w trakcie rekonwalescencji. Jason Tindall i Graeme Jones poprowadzą drużynę w meczach przeciwko Crystal Palace i Aston Villi” – brzmi komunikat Newcastle.

Po raz pierwszy od momentu trafienia do szpitala głos zabrał sam Eddie Howe. Trener Newcastle podziękował za wsparcie, a także wyraził szacunek personelowi medycznemu, który opiekuje się nim podczas hospitalizacji. Ponadto dodał, że nie może doczekać się powrotu do pracy.

– Ogromne podziękowania dla wszystkich osób związanych z Newcastle United oraz całej piłkarskiej społeczności za wiadomości i ciepłe słowa. Dla mnie i mojej rodziny to bardzo wiele znaczy. Chciałbym również podziękować naszemu niesamowitemu NHS i personelowi szpitala, który się mną opiekuje. Jestem ogromnie wdzięczny za specjalistyczną opiekę, którą otrzymuję i nie mogę doczekać się jak najszybszego powrotu po okresie rekonwalescencji – powiedział Eddie Howe.

Newcastle na chwilę obecną zajmuje 4. miejsce w Premier League z dorobkiem 56 punktów.