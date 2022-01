Pressfocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Ciąg dalszy afery z Romelu Lukaku w roli głównej. Na antenie NBC Sports Soccer, były bramkarz reprezentacji USA oraz m.in. Manchester United i Everton FC, Tim Howard ujawnił treść smsa, jakiego otrzymał od napastnika Chelsea FC.

Romelu Lukaku napisał w nim, że w poniedziałek spotka się z władzami z Chelsea FC

To spotkanie to pokłosie wywiadu, który Lukaku udzielił Sky Sports

Belg skrytykował w nim taktykę Thomasa Tuchela i przyznał, że chciałby jeszcze wrócić do Interu Mediolan

Lukaku przemówił

Przypomnijmy, że Romelu Lukaku w niedawnym wywiadzie dla Sky Sports skrytykował taktykę stosowaną w Chelsea FC przez Thomasa Tuchela. – Nie jestem zadowolony z sytuacji w Chelsea. Trener zdecydował się na grę innym systemem, ale się nie poddam – powiedział.

Przyznał również, że żałuję sposobu, w jaki pożegnał się latem z Interem Mediolan i zapowiedział, że marzy o powrocie na San Siro: – To mnie uwiera, bo to nie ja powinienem się wówczas wypowiedzieć. Teraz jest odpowiedni czas na podzielenie się swoimi emocjami. Zawsze mówiłem, że mam Inter w sercu. Wiem, że tam wrócę. Naprawdę mam taką nadzieję. Kocham Włochy. Liczę na to, że wrócę do Nerazzurrich i to nie u schyłku kariery, ale gdy nadal będę na szczycie, by wygrać kolejne trofea.

Po tym wywiadzie na Stamford Brigde wybuchła prawdziwa burza.

Sytuacja jest gorąca

– Nie czuję, aby był nieszczęśliwy. Czuję coś dokładnie przeciwnego. Dlatego jestem zaskoczony i jestem niewłaściwą osobą do odpowiedzi na to pytanie. Jeśli coś jest, to na pewno wyjaśnimy to za zamkniętymi drzwiami – odpowiedział na te zarzutu zdziwiony Tuchel. Od razu również wyciągnął konsekwencje w stosunku do belgijskiego napastnika, którego pominął w kadrze na hitowe starcie 21. kolejki Premier League z Liverpool FC. Nie brak jednak opinii, że nie była to decyzja niemieckiego szkoleniowca, ale władz klubu.

Były as Interu może jednak ponieść zdecydowanie dalej idące konsekwencje. Na antenie stacji NBC Sports Soccer, która ma prawa do transmisji meczów ligi angielskiej w USA, były kolega klubowy Lukaku z Evertonu, Tim Howard ujawnił treść sms-a, który od niego otrzymał. 101-krotny reprezentant Belgii przyznał w nim: “Nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Sytuacja jest gorąca. W poniedziałek będę miał kolejne spotkanie, po nim będę mógł powiedzieć coś więcej”.

Może to oznaczać, nie mniej, nie więcej, że dni Lukaku w Londynie są już chyba policzone.

