Historyczna chwila w Premier League. Obcokrajowiec poprowadzi mecz

W najbliższy weekend po raz pierwszy w historii mecz Premier League zostanie poprowadzony przez obcokrajowca. Do prowadzenia sobotniego spotkania Watford – Newcastle wyznaczony został Australijczyk Jarred Gillett.

Jarred Gillett na angielskich boiskach sędziuje od sezonu 2019/20, ale do tej pory nie miał jeszcze okazji prowadzić meczów Premier League. Przez przenosinami do Anglii przez dziewięć lat prowadził mecze australijski A-League.

W trakcie ostatnich dwóch sezonów prowadził mecze w League One, League Two i Championship. Na koncie ma między innymi sędziowanie drugiego finałowego spotkania baraży o awans do Premier League pomiędzy Brentfordem i Bournemouth.

Przed obecnym sezonem został awansowany do wyższej grupy sędziowskiej, a w najbliższy weekend otrzyma szansę debiutu na boiskach Premier League.

