Harvey Elliot: Dążę do tego, żeby zacementować moje miejsce w pierwszej drużynie

W sobotnie popołudnie Liverpool rozpocznie swoje zmagania w sezonie 2024/25 rozgrywek Premier League. Podopieczni Arne Slota w pierwszym meczu zmierzą się na wyjeździe z Ipswich Town. Będzie to zatem spotkanie kandydata do mistrzostwa Anglii z beniaminkiem, który wraca do elity po 21. latach.

Przed spotkaniem na łamach oficjalnej strony Liverpoolu ukazał się wywiad z Harveyem Elliotem. Młody pomocnik jest pozytywnie nastawiony przed startem sezonu. 21-latek przyznał, że ma przed sobą cel, którym jest wywalczenie sobie miejsce w podstawowym składzie „The Reds”.

– Czuję, że mam przed sobą kolejną szansę, żeby zrobić krok do przodu. Dążę do tego, żeby ciągle się rozwijać i zacementować moje miejsce w pierwszej drużynie. Mam wrażenie, że w tym momencie mam wystarczająco pewności siebie – powiedział Harvey Elliot, cytowany przez serwis „lfc.pl”.

– Za mną sezon, w którym często pojawiałem się na boisku, lecz nie zawsze łapałem się do wyjściowego składu. Teraz chcę częściej zaczynać mecze od pierwszych minut. Chciałbym zwiększyć swoją rolę w zespole, więc muszę ciężko pracować i nie zatrzymywać się – dodał angielski pomocnik.

