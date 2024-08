FC Barcelona i Real Madryt celują w transfer piłkarza Liverpoolu

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Trent Alexander-Arnold może w 2025 roku zasilić giganta La Liga

FC Barcelona tego lata jak na razie przede wszystkim pozyskała Daniego Olmo. Tymczasem władze klubu z Camp Nou myślami są już przy opracowywaniu planów na wzmocnienia na 2025 roku. Niewykluczone, że Katalończycy staną wówczas do rywalizacji o tego samego gracza z Realem Madryt, przekonuje Fichajes.net.

Źródło podaje, że na radarze dwóch gigantów La Liga znajduje się Trent Alexander-Arrnold. Za transakcją z udziałem piłkarza przemawia to, że ma kontrakt z Liverpoolem do końca czerwca 2025 roku. Tym samym prawy obrońca wydaje się na dzisiaj jedną z ciekawszych okazji na rynku transferowym. Przemawia za tym to, że zawodnik może być niebawem wolnym zawodnikiem.

Gdyby udało się Barcelonie pozyskać Alexandra-Arnolda, to niewykluczone, że Blaugrana załatwiłaby kłopot z prawą stroną defensywy, co tak naprawdę ma miejsce już od momentu, gdy z klubu odszedł Dani Alves. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko Barca jest zainteresowana zawodnikiem, ale również Real Madryt. Może się zatem wydawać, że w przyszłym roku zapowiada się ciekawa rywalizacja o Anglika.

Alexander-Arnold to wychowanek The Reds. Zawodnik w pierwszym zespole Liverpoolu gra natomiast od lipca 2016 roku. Dzisiaj rynkowa wartość Alexandra-Arnolda kształtuje się w wysokości 70 milionów euro. W poprzedniej kampanii 29-krotny reprezentant Anglii wystąpił łącznie w 37 meczach, notując w nich trzy trafienia i dziewięć asyst.

