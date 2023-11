fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland jest nieustannie łączony z Realem Madryt

Agentka piłkarza mówi o jego ewentualnym odejściu z Manchesteru City

Na zmianę klubu przez Norwega póki co się nie zanosi

“Jest panem swojego losu”

Erling Haaland gra w Manchesterze City od 2022 roku. W swoim debiutanckim sezonie poprowadził drużynę do potrójnej korony, zostając królem strzelców Premier League i Ligi Mistrzów.

Obecnie wymienia się go w ścisłym gronie najlepszych piłkarzy świata. Pod znakiem zapytania stoi natomiast jego przyszłość w szeregach Obywateli. Norweg nieustannie jest łączony z Realem Madryt. W jego umowie zapisana została klauzula, która ułatwi jego ewentualny transfer do Królewskich.

Póki co na zmiany się nie zanosi. Agentka zawodnika Rafaela Pimenta wyjaśniła, że temat odejścia się pojawi, jeśli tylko obie strony będą chciały do tego doprowadzić.

– Erling jest panem swojego losu. Nie tylko teraz, ale przez całe życie i to na sto procent. Trzeba zachować jednak równowagę. My, klub i zawodnik. Wszyscy podążamy w tym samym kierunku. Erling zawsze zrobi to, co jest dobre dla niego i jego klubu, Manchesteru City. Jeśli wszyscy będą chcieli dokonać zmian, zostaną one dokonane.

– Jeśli pewnego dnia coś będzie musiało się wydarzyć, wszystko zostanie uzgodnione. Ponieważ szacunek wiąże się ze zrozumieniem stanowiska drugiej osoby. Wtedy trzeba wszystko omówić i dojść do wspólnych wniosków. Rozwiązania zawsze się znajdą – mówi Haaland.

Zobacz również: Zieliński o swojej postawie w reprezentacji: nie brakuje mi prawie niczego