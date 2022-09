Pressfocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham rok temu opuścił Chelsea. Anglika skusiła Roma, czego piłkarz nie żałuje ani trochę. 24-latek w Serie A jest czołowym snajperem.

Chelsea w ubiegłoroczne lato zgodziła się na to, aby klub opuścił Tammy Abraham

Anglika pozyskała Roma

24-latek znakomicie radzi sobie w Serie A i nie żałuje odejścia z londyńskiego zespołu

Abraham szczęśliwy w nowym środowisku

Obserwując transferowe ruchy Chelsea na przestrzeni ostatnich lat, łatwo zauważyć, że The Blues maja ambicję posiadania w składzie bramkostrzelnego napastnika, który byłby gwiazdą nie tylko w Londynie, ale i całej Premier League. Tammy Abraham zdobywał bramki dla Chelsea, ale daleko mu było do posiadaniu statusu gwiazdora.

Ówczesny trener The Blues Thomas Tuchel, nie stawiała na Anglika regularnie. Piłkarz ten postanowił zatem opuścić londyński klub. Podjęcie tej decyzji nie było jednak łatwe, ponieważ Abraham spędził w Chelsea kilkanaście lat. Napastnik przeniósł się rok temu do Romy, dla której strzelił już 29 goli. Gra dla zespołu Jose Mourinho okazała się zatem trafnym wyborem, co podkreślił 24-letni snajper.

– Odejście z Chelsea było bardzo trudne, byłem tam od siódmego roku życia. Nie wiedziałem za dużo o włoskim futbolu, ale pomogło mi to się rozwinąć jako zawodnik i jako człowiek. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu i na pewno tego nie żałuję – wyjaśnił Abraham. W bieżącej kampanii trafił on do siatki dwukrotnie, w tym między innymi przeciwko Juventusowi. Jego Roma zajmuje szóste miejsce w tabeli Serie A, z czterema punktami straty do liderującego Napoli.

