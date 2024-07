Gwiazda Sportingu Lizbona przyciąga uwagę klubów Premier League

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres może trafi do Anglii

Viktor Gyokeres w swojej karierze spędził dwa i pół roku w Coventry City, zanim przeszedł do Sportingu Lizbona za 21 milionów euro. W ubiegłym sezonie w 50 meczach zdobył 43 gole i zaliczył 12 asyst w Portugalii, co przyciągnęło zainteresowanie czołowych drużyn.

W ostatnim czasie Arsenal był uważany za faworyta w walce o Gyokeresa. Jednak zdaniem “Football Insider”, Tottenham Hotspur również włączył się do wyścigu, chcąc wzmocnić swoją ofensywę po odejściu Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium zeszłego lata. Koguty dotąd nie znaleźli zastępcy, a rolę numeru dziewięć pełnili głównie Heung-min Son i Richarlison.

Liverpool i Chelsea także poważnie myślą o sprowadzeniu 26-latka, który ma kosztować 86 milionów funtów. Kanonierzy planują złożyć ofertę na poziomie 55 milionów funtów za szwedzkiego napastnika w najbliższych dniach. Obecny duet ofensywny Arsenalu, Gabriel Jesus i Eddie Nketiah, zdobył łącznie tylko dziewięć bramek w poprzednich rozgrywkach.

Wobec oczekiwań kibiców Arsenalu na więcej transferów, Mikel Arteta podkreślił, że jego głównym celem jest rozwijanie obecnego składu. – Cały nacisk kładziemy na rozwój piłkarzy i wyciągnięcia z nich tego, co najlepsze, by mogli grać co trzy dni na poziomie, jakiego oczekujemy – mówił menedżer.