Real Madryt starał się o transfer piłkarza Man City. Defensor wybrał Bundesligę

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Yan Couto

Couto prawdopodobnie zasili szeregi Borussii Dortmund

Dani Carvajal i Lucas Vazquez z powodzeniem występowali na prawej obronie Realu Madryt w zeszłym sezonie, przy czym pierwszy z nich szczególnie wyróżniał się swoją formą. Niemniej jednak, obaj zawodnicy zbliżają się do końca swoich karier, co skłania Los Blancos do poszukiwania ich następców. Jednym z nazwisk, które przyciągnęły uwagę Królewskich był Yan Couto. Defensor, podczas wypożyczenia z Manchesteru City, odegrał kluczową rolę w Gironie, która zajęła trzecie miejsca w La Liga. Gdy pojawi się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Królewskich, Couto otwarcie wyraził gotowość do dołączenia do Realu Madryt, co zwiększyło szanse na transfer.

Jednakże, według “Sportu” Yan Couto osiągnął wstępne porozumienie z Borussią Dortmund, co sprawia, że jego przyszłość najprawdopodobniej będzie związana z niemieckim klubem. Tottenham i Juventus również wykazywali zainteresowanie tym zawodnikiem, ale to BVB złożyła najbardziej atrakcyjną ofertę.

Real Madryt miał wcześniej wątpliwości co do wydania znaczącej kwoty na Couto, podobnie jak w przypadku Leny’ego Yoro, który ostatecznie dołączył do Manchesteru United. Klub prawdopodobnie skupi się teraz na wzmocnieniu pozycji środkowego obrońcy, gdzie brakuje głębi w składzie. Nie można również wykluczyć późniejszego ruchu Królewskich w okienku transferowym, aby spróbować pozyskać Alphonso Daviesa. Z tego względu, sprowadzenie nowego prawego obrońcy prawdopodobnie zostanie odłożone na przyszły rok.

Zobacz również: Ibrahimović zdradził, czym przekonał Moratę do transferu