Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola nie miał wątpliwości, od razu zgodził się na transfer Gundogana

Manchester City na nieco ponad tydzień do zamknięcia letniego okna transferowego przeprowadził zaskakującą transakcję. Po rocznej przerwie do mistrzów Anglii ponownie wrócił Ilkay Gundogan. Reprezentant Niemiec, choć miał jeszcze przez rok ważny kontrakt w FC Barcelonie doszedł z klubem do porozumienia ws. rozwiązania umowy. W ten sposób otworzył sobie drzwi, aby znów założyć koszulkę Obywateli. O kulisach transferu pomocnika opowiedział szkoleniowiec The Citiziens – Pep Guardiola.

– Gundogan był totalnym zaskoczeniem. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, gdy pojawiła się okazja, żeby podpisać z nim kontrakt – powiedział Pep Guardiola, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Otrzymałem wiadomość od Txikiego: Ilkay chce z tobą porozmawiać. Powiedziałem “okej” i od razu się zgodziłem – ujawnił trener Manchesteru City.

Ilkay Gundogan poprzednio bronił barw Manchesteru City w latach 2016-2023. W tym czasie w barwach klubu z Etihad Stadium rozegrał 304 mecze, w których zdobył 60 bramek i zanotował 38 asyst. Podczas pobytu w Anglii wygrał m.in. Ligę Mistrzów oraz pięciokrotnie mógł cieszyć się ze zwycięstwa w Premier League.

Niemiec z Manchesterem City podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Szansę na ponowny debiut w The Citiziens będzie miał w najbliższą sobotę, gdy podopieczni Pepa Guardioli zmierzą się u siebie z beniaminkiem ligi – Ipswich Town.