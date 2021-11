Guardiola zadzwonił do Alaby przed jego transferem do Realu

PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Trener Manchesteru City Pep Guardiola podczas ostatniego okienka transferowego myślał o sprowadzeniu do swojej drużyny Davida Alaby – poinformował dziennik Okdiario. Finalnie piłkarz zdecydował się jednak zamienić Bayern Monachium na Real Madryt.

Guardiola chciał pozyskać do Manchesteru City Davida Alabę

Szkoleniowiec The Citizens rozmawiał telefonicznie z piłkarzem

Austriak wolał jednak dołączyć do Realu Madryt

Guardiola dzwonił do Alaby

Guardiola miał próbować przekonać kapitana reprezentacji Austrii, aby ten wybrał City zamiast Realu, dzwoniąc bezpośrednio do defensora. Finalnie jednak Alaba był zdecydowany na transfer do zespołu Królewskich, przez co szkoleniowiec The Citizens nie zdołał nic wskórać w tych negocjacjach.

Alaba od dłuższego czasu podkreślał, że jego marzeniem była gra w Realu Madryt, stąd też piłkarz nie miał większych problemów, aby porozumieć się w sprawie swojego kontraktu z Florentino Perezem. Guardiola z kolei w najbliższym oknie transferowym będzie po raz kolejny próbować wzmocnić formację defensywną swojej drużyny.

David Alaba w bieżącym sezonie Primera Division w barwach Realu Madryt zanotował dwanaście występów, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty.

