Po dekadzie gry dla Bayernu Monachium, David Alaba postanowił spróbować nowego wyzwania. Latem utalentowany obrońca dołączył do Realu Madryt. W najnowszej rozmowie z Kickerem ujawnił swoje odczucia z pierwszych miesięcy w Hiszpanii oraz pokusił się o porównanie wspomnianych drużyn.

David Alaba notuje świetny start w La Liga

Defensor szybko odnalazł się w nowym otoczeniu i jest zadowolony z możliwości gry dla Realu Madryt

Świetny początek przygody w Madrycie

David Alaba zszokował swoją decyzją działaczy Bayernu Monachium, gdy ogłosił, że nie zamierza przedłużać wygasającej umowy. Obrońca dobrze wiedział, co dzieje się w Madrycie. Po odejściu Zinedine’a Zidane’a oraz Sergio Ramosa nadszedł czas na kadrowe zmiany. Najpierw w stolicy Hiszpanii pojawił się Carlo Ancelotti, natomiast później kadrę Królewskich zasilił właśnie 30-latek.

Wszechstronność Austriaka jest idealnym rozwiązaniem na bolączki Realu Madryt w defensywie. Alaba wszedł frontowymi drzwiami do wyjściowego składu Los Blancos, co więcej stał się również ulubieńcem nowego trenera. Obaj panowie znają się bardzo dobrze jeszcze za czasów wspólnej pracy w Niemczech na przełomie lat 2016-2018.

Alaba dotychczas wystąpił w 13 spotkaniach, notując w nich gola oraz trzy asysty. Debiutanckie trafienie dla Realu Madryt zdobył w jednym z ważniejszych pojedynków w całym sezonie. Mianowicie wpisał się na listę strzelców w El Clasico po kapitalnym uderzeniu z dystansu. Aktualnie wszystko idzie w dobrym kierunku, co potwierdził również sam zainteresowany w rozmowie z Kickerem.

“Różnice tkwią w szczegółach”

W rozmowie z niemieckim dziennikiem padło wiele ciekawych stwierdzeń. Po słowach wypowiedzianych przez Alabę możemy wywnioskować, że nadal darzy Bayern niezmiennym uczuciem oraz szacunkiem. Na samym starcie porównał nawet Real Madryt z dawnym pracodawcą.

– W obu klubach najważniejszy jest sukces. Obecna drużyna Realu jest bardzo głodna i ambitna, a do każdego meczu przystępuje po to, by go wygrać. Tak samo było w Bayernie – rozpoczął.

– Obie drużyny mają świetny styl gry w piłkę. Różnice tkwią w szczegółach. Ponadto, zawsze zależy to od danego trenera i jego stylu – zaznaczył.

– Poczułem wyjątkową aurę i atmosferę wokół Realu od pierwszego dnia. Możesz stwierdzić to po historii tego klubu, gdy przechadzasz się po ośrodku czy przez miasto. Ten klub to coś wyjątkowego – wyznał.

