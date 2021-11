Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola prowadzi Manchester City przez prawie sześć lat. Kataloński trener przyznał, że nie mógłby trenować innego klubu w Premier League.

Sezon 2021/2022 jest już szóstym dla Pepa Guardioli w Manchesterze City

Kataloński szkoleniowiec jest tak przywiązany emocjonalnie do aktualnego miejsca pracy, że wykluczył możliwość trenowania innego klubu Premier League

Guardiola wypowiedział się także na temat możliwości bycia selekcjonerem reprezentacji Anglii

Guardiola wypowiedział się o swojej przyszłości

W sezonie 2016/2017 rozpoczął się ważny rozdział w historii angielskiego futbolu. Nowym trenerem Manchesteru City został Pep Guardiola, który odmienił nie tylko Obywateli, ale również Premier League. Kataloński trener ze swoim zespołem wygrał między innymi trzykrotnie mistrzostwo Anglii.

Aktualna umowa Pepa Guardioli z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Jeżeli kontrakt zostanie wypełniony, kataloński szkoleniowiec będzie pracował na Etihad Stadium przez siedem lat. Opiekun Obywateli jest bardzo związany z aktualnym klubem.

– W Anglii zawsze będę w Manchesterze City i jeśli będę musiał wrócić, wrócę do Manchesteru City, jeśli mnie zechcą. Nie sądzę, żebym trenował kolejny klub w Anglii. Jestem częścią tego klubu – powiedział Pep Guardiola.

– Lata temu nigdy nie myślałem, że będę trenerem Manchesteru City. Chcę być tutaj (w City) tak długo, jak to możliwe, tak bardzo, jak moja energia i miłość są tutaj. Potem nie wiem, co się stanie -dodał opiekun mistrza Anglii, który był pytany także o potencjalne objęcie posady selekcjonera reprezentacji Anglii.

– Gareth (Southgate) wykonuje niesamowitą robotę. Przedłużył kontrakt dwa lata, więc gratuluję w moim imieniu Garethowi. Chcę żeby znów przedłużył umowę. Nie jestem tu po to, by zająć stanowisko od kogokolwiek. To nie jest mój cel – wyjaśnił Pep Guardiola.

Czytaj także: Z Manchesteru City do Barcelony? Guardiola wydał zgodę