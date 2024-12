Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Jose Mourinho

Guardiola: Mourinho wygrał trzy, a ja wygrałem sześć

Pep Guardiola przeżywa obecnie najgorszy moment podczas pracy w Manchesterze City. Obywatele nie byli w stanie wygrać w siedmiu meczach z rzędu, notując aż sześć porażek. Upragnione przełamanie przyszło w środowy wieczór (4 grudnia), gdy mistrzowie Anglii pokonali u siebie Nottingham Forest 3:0.

Na jednej z ostatnich konferencji prasowych Pep Guardiola został zapytany o gest, który wykonał w stronę kibiców Liverpoolu. Przypomnijmy, że fani The Reds śpiewali o zwolnieniu Hiszpana, a ten w ramach rewanżu pokazał im sześć palców, co oczywiście oznaczało liczbę tytułów Premier League.

W związku z tym trener Man City dostał pytanie o to, czy nie widzi w tym podobieństwa do sytuacji z Jose Mourinho, który z kolei pokazywał trzy palce. Pytający dziennikarz podkreślił również, że był to początek końca Portugalczyka na Old Trafford.

– Mam nadzieję, że nie w moim przypadku… On wygrał trzy, ja wygrałem sześć… ale jesteśmy tacy sami. Jesteśmy razem w takich sytuacjach. Aby nasi fani wiedzieli, że jesteśmy o wiele, wiele lepsi niż ludzie, którzy to śpiewają – zaczął Guardiola.

– Gest miał na celu po prostu sprawić, by nasi fani poczuli, że to, co zrobiliśmy, jest niezwykłe. Chcę udowodnić, że jesteśmy niesamowitym klubem piłkarskim. Wcześniej czy później to będzie koniec, ale postaram się przedłużyć to tak bardzo, jak to możliwe, dla dobra mojego klubu – spuentował Hiszpan.