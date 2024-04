Pep Guardiola zbliża się do końca swojej pracy w Manchesterze City - przekonuje portal Relevo. Następcą szkoleniowca ma zostać Michel Sanchez.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola coraz bliżej odejścia z Man City

Pep Guardiola objął Manchester City blisko osiem lat temu i wiele wskazuje na to, że jego przygoda powoli dobiega końca. Klub od dłuższego czasu zastanawiał się nad przyszłością na ławce trenerskiej, a ostatnie wydarzenia w Lidze Mistrzów mogą przyspieszyć działania. Hiszpan ma kontrakt do 2025 roku i prawdopodobnie właśnie wtedy rozstanie się z Etihad Stadium. Takie informacje przekazał serwis Relevo.

Manchester City pod wodzą Pepa Guardioli rozegrał do tej pory 464 mecze, notując 342 zwycięstwa, 57 remisów i tylko 67 porażek. Jest to bilans, który może okazać się nie do pobicia w najbliższych kilkudziesięciu latach.

Manchester City już ma następcę Guardioli

Według informacji Relevo klub z Etihad Stadium nie chciał czekać do ostatniej chwili na wytypowanie następcy i już podjęto pierwsze decyzje. Źródło przekonuje, że faworytem do objęcia drużyny po Guardioli jest obecnie Michel Sanchez.

Wiele osób może sobie teraz zadać pytanie, kim w ogóle jest ten szkoleniowiec. Otóż Michel Sanchez prowadzi od 2021 roku Gironę, a w sezonie 2023/2024 notuje nad wyraz dobre wyniki z katalońskim klubem. Obecnie drużyna zajmuje 3. miejsce w La Liga i zapewne zakwalifikuje się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Co więcej, Michel to trener, który preferuje styl gry zorientowany na posiadanie piłki. Dlatego będzie to idealny wybór, jeśli Man City chce kontynuować filozofię Guardioli.

