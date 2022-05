Guardiola pójdzie śladem Kloppa. “To kwestia czasu”

PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

W mijającym tygodniu nowy kontrakt z Liverpoolem podpisał Juergen Klopp. Wszystko wskazuje na to, że jego śladem pójdzie Josep Guardiola, który zdaniem brytyjskich mediów doszedł już do porozumienia z Manchesterem City w sprawie warunków nowej umowy. Ta ma obowiązywać do 2025 roku.

Obecna umowa Josepa Guardioli z Manchesterem City obowiązuje do końca sezonu 2022/23

Hiszpan miał już ustalić z klubem warunki przedłużenia kontraktu o dwa lata

Podpisanie nowej umowy przez Guardiolę może mieć kluczowe znaczenie dla finalizacji transferu Erlinga Haalanda

Warunki nowego kontraktu ustalone

Obecna umowa hiszpańskiego szkoleniowca z klubem z Etihad Stadium obowiązuje tylko do czerwca 2023 roku. Jak informuje The Sun jej przedłużenie jest niemal pewne. Obie strony miały już ustalić warunki kontraktu, który będzie obowiązywał do 2025 roku. W umowie ma znaleźć się również opcja przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. Wypełnienie takiego kontraktu oznaczać będzie, że Guardiola spędził na Etihad Stadium dekadę, bowiem do klubu Premier League dołączył w 2016 roku.

Guardiola publicznie nie chce mówić o swojej najbliższej przyszłości, podkreślając jedynie, że skupia się na walce o obronę mistrzowskiego tytułu oraz triumfie w Lidze Mistrzów.

Źródła zbliżone do Manchesteru City twierdzą jednak, że złożenie podpisów pod nową umową jest kwestią czasu. Władze klubu są również pewne, że Guardiola ostatecznej decyzji nie uzależnia również od tego, czy drużynie uda się w tym roku wygrać Ligę Mistrzów. Hiszpan ma być bowiem podekscytowany możliwością dalszej pracy z zespołem oraz perspektywą współpracy z Erlingiem Haalandem.

21-letni Norweg jest mocno łączony z przejściem z Borussii Dortmund do Manchesteru City, a dużą rolę w tej kwestii odgrywa także Guardiola. Haaland liczy na owocną współpracę z hiszpańskim szkoleniowcem, ale przed podpisaniem umowy z klubem chciałby otrzymać gwarancję, że będzie miał taką możliwość dłużej niż tylko przez jeden sezon.

