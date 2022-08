Źródło: The Mirror

fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City w powszechnej opinii ma w tym sezonie walczyć nie tylko o obronę mistrzostwa Premier League, ale też o Lige Mistrzów. Swoją opinią podzielił się na ten temat trener Josep Guardiola. Hiszpan zszokował wszystkich, przekonując, że celem Obywateli nie jest triumf w elitarnych rozgrywkach.

Man City próbuje wygrać Ligę Mistrzów pod wodzą Josepa Guardiola, ale bez efektu

Hiszpan wypowiedział się na ten temat w rozmowie z The Mirror

Opiekun The Citizens jest przekonany, że jego praca w klubie z Etihad Stadium nie jest oceniana przez pryzmat sukcesu w elitarnych rozgrywkach

Guardiola krótko i na temat

Man City w 2021 roku miał okazje zagrać w finale Ligi Mistrzów, ale ostatecznie uległ w nim Chelsea (0:2). Tymczasem w tym roku szanse Man City na triumf w elitarnych rozgrywkach pogrzebał Real Madryt, który okazał się lepszy od mistrzów Angli w dwumeczu w ramach półfinale Champions League.

Mogło się wydawać, że Josep Guardiola będzie podrażniony tym, że nie może wygrać Ligi Mistrzów i to będzie jego główny cel na sezon 2022/2023. Okazuje się, że nic bardziej mylnego.

– Ludzie mogą powiedzieć, że to wymówka, ale nie jestem tutaj, aby wygrać Ligę Mistrzów. Właściciele mnie o to nie prosili. Oczywiście, że tego chcą – a ja jestem pierwszym, który o tym marzy. Podobnie było jednak w Bayernie i Barcelonie, gdzie wygrywałem te rozgrywki dwa razy – powiedział Guardiola cytowany przez The Mirror.

– Każdego roku chcę zdobyć wszystkie cztery tytuły. A jeśli nadal będę trenerem za 30 lub 40 lat, będę chciał wygrywać Ligę Mistrzów każdego sezonu. Nie czułem jednak, że te dwa sezony w Barcelonie i trzy w Bayernie, kiedy nie wygraliśmy, były złe – przekonywał Hiszpan.

– Chcemy wygrać Ligę Mistrzów, ale jednocześnie nie jestem panem wszechświata. Staramy się to zrobić. W zeszłym sezonie byliśmy blisko i spróbujemy ponownie w tym. Wiem w każdym razie, jak silni są przeciwnicy i jak duża jest konkurencja – skwitował menedżer The Citizens.

