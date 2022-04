fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola może przedłużyć kontrakt z Manchesterem City. Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Fabrizio Romano w podcaście Here We Go.

Josep Guardiola ma umowę z Man City do końca następnej kampanii

Coraz częściej w mediach pojawiają się spekulacje na temat przyszłości 51-latka

Dziennikarz Fabrizio Romano daje do zrozumienia, że istnieje duża szanse na przedłużenie umowy przez Hiszpana z klubem z Premier League

Guardiola na dłużej w Man City?

Josep Guardiola został menedżerem Manchesteru City w lipcu 2016 roku. Obecny kontrakt Hiszpana wygasa z końcem czerwca 2023 roku. Nie milkną spekulacje związane z przyszłością 51-latka. Tymczasem najnowsze doniesienia sugerują, że jest jeszcze szansa, aby Guardiola przedłużył umowę z klubem z Etihad Stadium.

Ostatnio w kontekście przyszłości hiszpańskiego trenera nie brakuje różnych spekulacji. Światło dzienna ujrzała między innymi wiadomość związana z tym, że Guardiola znalazł się na celowniku sterników władz Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej. Jednocześnie Hiszpan jest jednym z kandydatów do zastąpienia Tite.

Diennikarz Fabrizio Romano daje natomiast do zrozumienia, że Guardiola, prowadzący ostatnio rozmowy na temat planów transferowych z władzami Manchesteru City, podejmuje też dialog dotyczący nie tylko teraźniejszości, ale przyszłości brytyjskiego giganta.

Hiszpański trener od momentu, gdy objął stery nad Man City, wygrał z tą ekipą między innymi trzykrotnie mistrzostwo Premier League, cztery razy Puchar Ligi Angielskiej i raz Puchar Anglii. W minionym roku Obywatele zagrali w finale Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea, w którym ostatecznie przegrali (0:1).

Man City w środę wieczorem powalczy o awans do półfinału elitarnych rozgrywek w starciu na Wanda Metropolitano przeciwko Atletico Madryt. Spotkanie zacznie się o 21:00.

Czytaj więcej: Guardiola z lukratywną ofertą, może zarobić 12 mln euro rocznie

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin