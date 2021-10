Manchester City zmierzy się w niedzielne popołudnie z Liverpoolem w spotkaniu Premier League. Tymczasem przed tym starciem kilka zdań wyraził Josep Guardiola, podkreślając, że dzięki Juergenowi Kloppowi stał się lepszym trenerem.

Manchester City po rozegraniu sześciu meczów ligowych legitymuje się bilansem 13 punktów na koncie, tracąc oczko do The Reds. Okazję na przeskoczenie Liverpoolu w ligowej tabeli zawodnicy The Citizens będą mieć już w niedzielę o 17:30.

– Odkąd tu trafiłem, no może poza pierwszym sezonem mojej pracy w Man City, Liverpool był w ścisłej czołówce – mówił Josep Guardiola cytowany przez BBC Sport.

Hiszpan, który przejął stery nad Man City w 2016, miał okazję rywalizować z niemieckim trenerem także w Niemczech, gdy prowadził Bayern Monachium. Klopp prowadził wówczas Borussię Dortmund. Guardiola przegrał osiem spotkań z zespołami prowadzonymi przez Niemca. To więcej niż z jakimkolwiek innym trenerem.

– Zespoły prowadzone przez Kloppa pozwoliły mi zostać lepszym trenerem. Klopp sprawił, że znalazłem się na wyższym poziomie. Przez ostatnie cztery lata wciąż jesteśmy na szczycie i to najlepsza rekomendacja naszej pracy – mówił opiekun Obywateli.

– W każdym razie w Premier League jest więcej zespołów walczących o najwyższe cele. Nie tylko dwie drużyny rywalizują o końcowy triumf – dodał Guardiola.

