Guardiola całkowicie stracił nadzieję. “Nie ma szans”

Pep Guardiola "pogodził się z losem". Hiszpański trener w rozmowie z BBC Match of the Day wypowiedział się na temat przyszłości Manchesteru City.

Źródło: BBC Match of the Day

Źródło: BBC Match of the Day

Associated Press / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola: Manchester odpadł z wyścigu

Manchester City notuje fatalny sezon. Kibice Obywateli, przyzwyczajeni do samych zwycięstw, od końcówki października ciągle przecierają oczy ze zdumienia. Dramatyczna passa mistrzów Anglii rozpoczęła się od porażki z Tottenhamem w EFL Cup. Od tego momentu Pep Guardiola poprowadził drużynę w 14 meczach, z których jego podopieczni wygrali… tylko dwa.

Wideo: Manchester City – sezon 2024/25

W niedzielę 29 grudnia Manchester przerwał serię pięciu pojedynków bez zwycięstwa i pokonał 2:0 Leicester City w 19. kolejce Premier League. The Citizens w 19 meczach wywalczyli 31 punktów i do liderującego Liverpoolu tracą już 14 oczek. The Reds mają za sobą jedną potyczkę mniej. Guardiola w rozmowie z BBC Match of the Day oczywiście nie uniknął pytania o szanse na obronę tytułu:

– Jesteśmy daleko od wygrania Premier League. Akceptujemy, że nie ma już na to szans, ale mamy inne rzeczy, o które możemy walczyć: FA Cup, pierwsza czwórka… a wygrywanie meczów pomaga – stwierdził Hiszpan.

Wcześniej, na pomeczowej konferencji pasowej, Guardiola przyznał, że “ma nadzieję, że nowy rok pomoże City się odbić”. – W tej chwili nie jest przyjemnie, to tylko ulga. Przez wiele lat dokonywaliśmy niesamowitych rzeczy. To, co dzieje się teraz, nie jest najlepsze – dodał szkoleniowiec Obywateli.