Mason Greenwood nadal nie jest pewny swojej przyszłości. Napastnik Manchesteru United był łączony z klubami Serie A, ale niewykluczone, że pozostanie na Old Trafford. To efekt rozmów z jednym z głównych sponsorów.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Mason Greenwood (Manchester United)

Mason Greenwood ma szansę na kontynuację kariery w Manchesterze United

Aktualnie prowadzone są rozmowy z jednym ze sponsorów klubu

Jeżeli Adidas wyrazi zgodę, Anglik może zostać na Old Trafford

Greenwood wcale nie musi odchodzić z United?

Mason Greenwood nie zmieni klubowych barw i rozpocznie sezon w szeregach Manchesteru United? Do tej pory najwięcej mówiło się o potencjalnych przenosinach napastnika do Serie A i wypożyczeniu do jednej z drużyn z czołówki ligi. Teraz The Sun twierdzi, że po rozmowach prowadzonych w tym tygodniu pojawiła się szansa na pozostanie Anglika na Old Trafford.

Władze Czerwonych Diabłów miały prowadzić konsultacje z Adidasem – Sun określa je jako “pozytywne”. To oczywiście nie oznacza, że Greenwood jest pewny kontynuacji swojej kariery w miejscu, w którym się wychował, jednak potencjalna zgoda ważnego sponsora może sprawić, że 21-latek otrzyma szansę powrotu do gry właśnie w Manchesterze.