Pressfocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Spotkanie półfinału pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem City i Liverpoolem kolejny raz dostarczyło wielu emocji i pięknych akcji. Tym razem górą okazali się The Reds, którzy wygrali 3:2 i zameldowali się w finale rozgrywek. Wyższość rywala potwierdził w wywiadzie pomeczowym pomocnik Obywateli – Jack Grealish. Zdaniem Anglika Manchester City zbyt późno wziął się do odrabiania strat.

Manchester City przegrał w półfinale FA Cup z Liverpoolem

The Reds zwycięstwo zapewnili sobie już w pierwszej połowie

Na temat przebiegu meczu wypowiedział się Jack Grealish

Jedna dobra połowa to za mało

Do przerwy podopieczni Juergena Kloppa deklasowali rywali wygrywając aż 3:0. Spora w tym zasługa bramkarza Obywateli Zacka Steffena, który popełnił fatalny błąd przy drugim trafieniu dla Liverpoolu. The Citizens byli blisko wyrównania, ale do szczęścia zabrakło im jeszcze jednego trafienia. Na temat przebiegu spotkania wypowiedział się Jack Grealish. Anglik nie chciał szukać wymówek i przyznał, że jego drużyna była tego dnia słabsza.

– Myślę, że żaden zespół w lidze nie ma tak jakościowej szatni jak my. Nasze występy, rozgrywki w których wciąż rywalizujemy i to gdzie jesteśmy w ligowej tabeli mówi samo za siebie – zaczął Anglik.

– Musimy wziąć się w garść i jeśli szczęście nam dopisze, na koniec sezonu będziemy mogli pochwalić się zdobyciem mistrzostwa Anglii i pucharu Ligi Mistrzów. Nie zamierzam szukać żadnych wymówek odnośnie meczu z Liverpoolem. Byliśmy zbyt wolni. To wszystko – dodał.

– Liverpool przystępował do tego meczu w takiej samej sytuacji jak my. Pokonali taką samą liczbę kilometrów, rozegrali tyle samo meczów w podobnym czasie. W pierwszej połowie nie zaprezentowaliśmy się tak jak chcieliśmy, ale na drugą połowę wybiegliśmy z kilkoma zmianami taktycznymi. Myślę, że zagraliśmy w niej dużo lepiej, ale koniec końców było to za mało i za późno – zakończył.

Manchesterowi City pozostaje teraz rywalizacja o krajowe trofeum i puchar Ligi Mistrzów. W europejskich pucharach Obywatele zmierzą się w półfinale z Realem Madryt.

Zobacz też: Ten Hag kompletuje sztab trenerski United. Chce byłego gwiazdora holenderskiej piłki