fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea wydała zimą ogromne pieniądze na wzmocnienia. Graham Potter przekonuje, że nowa polityka transferowa klubu zakłada inwestowanie w przyszłość.

Chelsea zakontraktowała zimą aż ośmiu zawodników

Najstarszy z nich, Joao Felix, ma 23 lata

Graham Potter opowiedział o nowej polityce transferowej londyńczyków

Chelsea kupuje z myślą o przyszłości

Chelsea jest niekwestionowanym królem styczniowego okienka. Udało jej się zakontraktować łącznie aż ośmiu zawodników. Do Londynu trafili Enzo Fernandez, Mychajło Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, David Datro Fofana i Andrey Santos. Joao Felix przeniósł się do The Blues w ramach półrocznego wypożyczenia, a Malo Gusto wzmocni zespół dopiero po sezonie.

Transfer Fernandeza stał się najdroższym zakupem w historii Premier League. Olbrzymie pieniądze pochłonęła także transakcja Mychajło Mudryka. Graham Potter ma świadomość, że wraz ze sporymi wydatkami, zwiększyła się również presja ciążąca na jego osobie.

– Jeśli wydasz pieniądze, hałas z zewnątrz rośnie. Rozumiem to. Mówiłem też, że zasoby to jedno, a wydawanie pieniędzy to drugie. Musisz być w stanie dostosować zawodników do siebie, podejmować właściwe decyzje i tworzyć kulturę pracy zespołowej, ponieważ to nie kwota, którą wydajesz, przynosi sukces – uważa.

The Blues kupują z myślą o przyszłości. Tak wynika z profili piłkarzy, bowiem najstarszy z nich (Joao Felix) ma 23 lata. Londyńczycy ściągają młodych i obiecujących graczy, z którymi podpisują wieloletnie umowy. Angielski menedżer przekonuje, że to nowa polityka transferowa klubu.

– To połączenie kilku rzeczy. Jest młodzieńcza dynamika i możecie zobaczyć kierunek, w którym zmierzaliśmy, sprowadzając tych zawodników. Próbujemy zbudować coś na teraźniejszość i na przyszłość. Mieliśmy do czynienia z dość bezprecedensową sytuacją związaną z dużą ilością kontuzji i wiele się wydarzyło. Mamy nadzieję, że w tym okresie wiele się nauczyliśmy, zyskaliśmy dużo siły i możemy podejść do drugiej połowy sezonu z pozytywnym nastawieniem – przekazał Potter.

Zobacz również: