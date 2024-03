Manchester United wraz z końcem sezonu może rozstać się z Erikiem ten Hagiem. Zdaniem mediów, następcą Holendra mógłby zostać Gary O'Neil. Sam szkoleniowiec Wolves na łamach "The Sun" odniósł się do spekulacji.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Gary O'Neil

Gary O’Neil był przed media łączony z przejściem do Manchesteru United

Sam szkoleniowiec odniósł się do tych spekulacji

40-latek podkreśla, że to dla niego zaszczyt być łączonym z tak wielkim klubem

Gary O’Neil: Same spekulacje to zaszczyt

Wciąż nie jest znana przyszłość Erika ten Haga w Manchesterze United. Istnieje prawdopodobieństwo, że to ostatni sezon holenderskiego szkoleniowca na Old Trafford. W mediach przewijało się spory trenerów, którzy mogliby objąć “Czerwone Diabły”. Jednak w tym kontekście ostatnio najczęściej wymienia się Gary’ego O’Neila.

Sam szkoleniowiec Wolverhampton Wanderers postanowił odnieść się do spekulacji. 40-latek na łamach “The Sun” podkreślił, że zainteresowanie tak wielkiego klubu, to dla niego zaszczyt. Jednak przyznał, że na ten moment jest zadowolony z pracą z drużyną Wolves.

– Kiedy dorastałem, to Liverpool i Manchester United zawsze wydawały się wyjątkowe, dwa wyjątkowe kluby. Po pierwsze, już same spekulacje to zaszczyt, choć nie ma w tym żadnej prawdy. Kiedy twoje nazwiska pada w kontekście jednego z największych klubów na świecie, to jest to zaszczyt. Tak jak jednak mówiłem, podoba mi się w Wolves – powiedział O’Neil cytowany przez portal “DevilPage”.

– Jestem głównym trenerem. Zawsze będę głównym trenerem i naprawdę cieszy mnie moja praca w Wolves – dodał.

