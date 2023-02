PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus wrócił już od ośrodka treningowego Arsenalu, aby przyspieszyć powrót do zdrowia po grudniowej operacji kolana. Oczekuje się, że napastnik może pojawić się na boiskach Premier League przed końcem marca.

Jezus strzelił pięć bramek dla Arsenalu przed kontuzją

Teraz może wykonywać lekki trening z piłką

Arsenal ma nadzieję, że wróci przed końcem marca

Gabriel Jesus wraca do zdrowia

Gabriel Jesus pozostaje poza składem Arsenalu od grudnia. Napastnik reprezentacji Brazylii doznał poważnej kontuzji podczas Mistrzostw Świata w Katarze i musiał przejść operację.

Operacja, która odbyła się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia przebiegła pomyślnie, a teraz z każdym tygodniem Gabriel Jesus jest bliższy powrotu na boiska Premier League. Jak informują media Brazylijczyk nie ma już ortezy na nodze i może poruszać się bez kul.

W styczniu Jesus przebywał w Londynie, gdzie pracował nad powrotem do pełni sił wraz ze sztabem medycznym Kanonierów. Pojawił się też na trybunach Emirates Stadium podczas wygranego przez Arsenal 3:2 meczu z Manchesterem United.

Następnie napastnik udał się do ojczyzny, aby kontynuować rehabilitację. Teraz wrócił do stolicy Anglii, aby zrobić kolejny krok w kierunku powrotu na boisko i dojścia do pełnej sprawności fizycznej.

Brazylijczyk może wykonywać już lekkie ćwiczenia z piłką, choć przede wszystkim dąży do wzmocnienia operowanego kolana. Jesus trenuje pod ścisłą opieką sztabu medycznego Kanonierów.

Nieoficjalnie mówi się, że Gabriel Jesus do gry może wrócić pod koniec marca. Nie jest to oczywiście data potwierdzona, a wszystko będzie uzależnione od przebiegu rehabilitacji. W Arsenalu wierzą jednak, że będą mieli z niego pożytek jeszcze w tym sezonie.

